VIDEO: Sandra Cuevas olvida a “El Choko” y a 'El Topo' y aparece con nuevo 'galán' en Pachuca

Lejos de las polémicas y más cerca del amor, Sandra Cuevas fue captada muy bien acompañada durante el concierto de Grupo Firme en el palenque de la Feria San Francisco en Pachuca, Hidalgo.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc se dejó ver sonriente, relajada y en plan romántico con un hombre que hasta ahora no ha sido identificado, pero con quien compartió más de una risa en las gradas del evento. ¿Nueva conquista? Todo indica que sí.

Sandra Cuevas estuvo cantando cada tema del Grupo Firme / Redes Sociales

“Actualmente ya tengo novio”

Apenas hace unos días, Cuevas reconocía que ya había superado las turbulencias sentimentales y tenía nuevo galán. Y todo encaja: este misterioso acompañante encajaría con lo dicho por la exfuncionaria. Aunque aún no revela su identidad ni ha compartido detalles de la relación, los videos y fotos no dejan muchas dudas.

La escena fue observada por varios asistentes, quienes notaron la cercanía de la exalcaldesa con su acompañante. Incluso se les vio bromeando con un tercer hombre que estaba junto a ellos.

Eduin Caz agradeció a Cuevas las flores que le regalaron / Redes Sociales

Regalos, sonrisas y Grupo Firme

Sandra Cuevas no sólo asistió a disfrutar del show, también se tomó un momento para tener un gesto con Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, a quien le regaló un ramo de flores. El cantante agradeció el detalle y compartió un momento con ella en pleno evento.

Esto ocurre luego de que Cuevas fuera señalada por presuntos vínculos con Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, líder del grupo criminal La Chokiza, actualmente detenido y con Óscar Giovanni Mata, alias ‘El Topo’, gente cercana de La Unión Tepito. Pero ella parece haber dado vuelta a la página, literalmente.

Nadie sabe hasta el momento quién es el misterioso hombre / Redes Sociales

Cuevas entre fans, flores y nueva relación

Pese a la atención que causó su acompañante, Sandra Cuevas se mostró accesible con los fans que la reconocieron, tomándose fotos y conviviendo de buen ánimo. Nada mal para quien ha estado en el centro de la controversia mediática en meses recientes.

Por ahora, la identidad del nuevo amor de Sandra sigue siendo un misterio, pero si algo quedó claro es que la exalcaldesa ya no está sola.