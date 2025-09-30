Otra vez Iztapalapa: ahora aparece megagrieta en Puente de la Concordia, donde explotó la pipa de gas

¡Y vuelve a temblar la tierra —literalmente— en el mismo punto! Este martes se reportó una enorme grieta a un costado del Puente de la Concordia, justo a escasos metros del lugar donde hace apenas 20 días explotó una pipa de gas, tragedia que hasta el momento ha dejado 31 personas fallecidas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, lo que se observa en la zona es un "hundimiento en la carpeta asfáltica", aunque en el lugar solo se colocó un cono naranja como medida preventiva. La grieta se extiende entre el pavimento y el pasto, en una zona donde transitan automóviles y vehículos de carga.

En redes estuvo circulando el desperfecto en la zona afectada / El Universal

"No fue por un bache", aclara la Fiscalía

Tras la tragedia del 10 de septiembre, surgieron versiones que culpaban a un bache por el volcamiento de la pipa, pero la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya lo descartó.

“El accidente no fue provocado por un bache. Se acreditó que la carpeta asfáltica estaba en condiciones adecuadas, sin daños que pudieran generar un percance de esta magnitud”, sostuvo la titular de la FGJCDMX.

El Gobierno capitalino llegó al Puente de la Concordia para examinar la grieta / Especial

¿Grieta o falla geológica?

Las autoridades ya tienen una hipótesis sobre la nueva aparición. Según un comunicado conjunto del Gobierno capitalino, la grieta detectada no fue causada por daños en la red hidráulica.

“La primera evaluación apunta a que esta falla se activó debido a las intensas lluvias del fin de semana”, indicaron.

Equipos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Obras y Servicios, la Policía CDMX y el Sistema de Aguas ya se encuentran trabajando en la zona para mitigar riesgos.

Reportan que la grieta tiene varios metros / Redes Sociales

¿Dónde reportar un hundimiento o grieta?

Si ves una situación similar en tu colonia, puedes denunciar así:

Locatel (*0311) : Reporta con dirección exacta.

Redes sociales oficiales : Manda fotos y ubicación a @SacmexCDMX o @GobCDMX.

App CDMX: Usa la sección “Reportes” y describe la magnitud del daño.