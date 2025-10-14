Asesinan a Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima; Fiscalía investiga el ataque

La tarde del martes 14 de octubre de 2025, Gabriela Mejía Martínez, exalcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, Colima, fue asesinada en un ataque armado ocurrido en la colonia El Cariño. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), la agresión también dejó a otra persona lesionada.

Gabriela Mejía Martínez fue una destacada figura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Colima. / RS

La exfuncionaria, quien actualmente se desempeñaba como regidora, fue atacada mientras viajaba en una camioneta con su hermano. La FGE desplegó a su personal para realizar las primeras diligencias y recabar los indicios necesarios. Además, se abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, expresó su repudio ante el hecho y exigió una investigación exhaustiva. A través de un mensaje en redes sociales, informó: “Me informan que hace unos momentos la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Gaby Mejía, sufrió un ataque en el que perdió la vida y otra persona también resultó lesionada”.

Este asesinato se suma a una serie de ataques contra políticos en la región, generando preocupación sobre la seguridad en el estado.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, expresó su repudio ante el hecho . / Captura de pantalla

¿Quién era Gaby Mejía?

Gabriela Mejía Martínez fue una destacada figura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Colima. Además de haber sido presidenta municipal de Cuauhtémoc, se desempeñó como regidora y fue reconocida por su activismo en favor de los derechos de las mujeres. Su muerte ha conmocionado a la comunidad política y social del estado.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado de Colima continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del asesinato. Se espera que en las próximas horas se proporcionen más detalles sobre el avance de la investigación.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, manifestó su repudio ante el asesinato de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Gaby Mejía, y urgió a las autoridades a realizar una investigación efectiva para que los responsables sean llevados ante la justicia. Moreno destacó la valentía y dedicación de Mejía, señalando que siempre enfrentó los retos de manera directa y con determinación.

Alejandro Moreno, manifestó su repudio ante el asesinato de la exalcaldesa de Cuauhtémoc. / Captura de pantalla