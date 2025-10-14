¿Karla Díaz regresa a Jeans o a JNS? La cantante rompe el silencio

En medio de la controversia por el uso del nombre de Jeans y JNS, Karla Díaz decidió ponerle freno a los rumores: no habrá regreso a los escenarios ni al grupo que la vio crecer artísticamente. A través de su cuenta de X, la conductora de Pinky Promise fue tajante.

“Por favor no hagan chismes. Como lo he dicho en varias ocasiones, estoy enfocada completamente en proyectos personales, en mi familia, y no tengo planes de subirme al escenario”, expuso para sorpresa de muchos de sus seguidores.

El mensaje llegó luego de que Paty Sirvent anunciara el regreso de Jeans para celebrar los 30 años de su creación, lo que desató especulaciones sobre un posible reencuentro con integrantes como Karla. Pero ella ya dejó claro que su presente está lejos de los reflectores y más cerca de su vida personal.

Karlita Díaz dejó en claro que no regresa ninguna de las dos bandas / FB: @soykarladiaz

El pleito que divide a Jeans y JNS

A la par de la emoción por el regreso, se revivió un tema espinoso: el uso del nombre “JNS”. De acuerdo con un comunicado oficial, la agrupación liderada actualmente por Regina Murguía, Angie Taddei y Melissa López estaría usando de forma indebida la marca, que pertenece legalmente a Alejandro Sirvent, padre de Paty.

“El 16 de julio de 2021, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), resolvió la nulidad del derecho de uso por parte de Bobo Producciones y/o Kartisim”, señala el documento, dejando claro que desde entonces, usar el nombre JNS es ilegal.

Pese a que la notificación fue realizada ante notario público en noviembre de ese mismo año, las actividades del grupo no se detuvieron. El comunicado recalca que “se ha utilizado indebidamente el nombre artístico ‘JNS’ por más de 4 años”.

Recién se anunció el regreso de Jeans con su formación original / Redes Sociales

¿Por qué Karla se fue de JNS ?

En marzo de 2024, Karla Díaz explicó en entrevista con Quién que su salida fue una decisión personal, impulsada por su deseo de formar una familia con su esposo, el músico Dany Dayz.

“Fue una decisión que me costó mucho trabajo tomar porque llevo más de 25 años en esta carrera”, confesó.

Y aunque el adiós fue duro, también fue necesario: “Ya tendré mis momentos para llorar mucho. Pero sé que esto es por una finalidad, que es formar mi propia familia. Que después de muchos años que le he dedicado al grupo y al medio, faltaba esto, faltaba tiempo para mí. Regalarme momentos para mí, que son muy necesarios”.

Karla dejó JNS para poder tener un bebé junto a su esposo / Redes Sociales