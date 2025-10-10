¡Jeans vs JNS! La batalla legal por quedarse con el nombre

La pelea por el nombre de Jeans está más encendida que un final de telenovela. Y no es para menos: el reciente anuncio de Paty Sirvent sobre el regreso de la banda original sacó chispas entre los fans… y entre los abogados también.

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el equipo de Jeans (sí, el nombre original) dejó las cosas claras: JNS es un derivado de su marca, y desde 2021 Bobo Producciones y las actuales integrantes del grupo —Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía— están impedidas legalmente para usarlo.

“Como es sabido, el nombre artístico 'Jeans' es de la titularidad original del señor Alejandro Sirvent Cámara, quien cedió todos los derechos correspondientes de dicho nombre a su hija, Patricia Sirvent”, se lee en el comunicado.

Paty Sirvent recién salió a decir que la banda original está de regreso / Redes Sociales

La pelea por el nombre de Jeans

La historia no es nueva. Desde julio de 2021, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) resolvió la nulidad del derecho de uso del nombre JNS por parte de Bobo Producciones y/o Kartisim. La resolución fue tan clara que ni siquiera fue apelada. Por tanto, es definitiva.

“Posteriormente, la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la resolución emitida por Indautor. Dicha resolución no fue apelada y, por lo tanto, es definitiva”, detalla el texto.

De acuerdo con Bobo Producciones, el nombre de JNS les corresponde / Redes Sociales

¿Por qué usan el nombre de JNS?

¿Y entonces por qué siguen usando el nombre? Según el documento, en noviembre de ese mismo año, se les notificó ante notario público que dejaran de usarlo. Spoiler: no lo hicieron. Y ahora, el equipo legal de Jeans lo está diciendo públicamente.

“En atención a los recientes comentarios y publicaciones relacionados con el uso del nombre artístico 'Jeans' y sus derivaciones o denominaciones similares, como 'JNS', queremos compartir la siguiente información con total claridad y respeto”, expusieron.

La guerra por el nombre reavivó viejas pasiones, no solo entre los fans de la alineación original y las actuales integrantes, sino también en el terreno legal. El nombre Jeans fue registrado hace décadas y ahora la batalla es por quién tiene el derecho legítimo de seguir usándolo. Y mientras eso se resuelve… ¿cuál Jeans va a cantar “Enferma de amor”?

Debido al reclamo de Bobo Producciones, Jeans aclara los hechos / Redes Sociales