WhatsApp cambia de cara en iPhone: llega la versión Liquid Glass

WhatsApp comenzó a implementar de forma silenciosa la esperada versión Liquid Glass para dispositivos iPhone, una actualización que trae consigo una experiencia visual renovada con transparencias dinámicas, efectos de profundidad y animaciones más suaves.

Este rediseño se produce después del lanzamiento de iOS 26, el sistema operativo de Apple que introdujo esta nueva interfaz conocida como Liquid Glass, basada en efectos de cristal líquido que simulan una apariencia fluida, minimalista y envolvente.

Aunque Meta aún no ha hecho un anuncio oficial, múltiples usuarios reportaron ya los cambios a través de redes sociales. De acuerdo con el portal especializado WABetaInfo, esta novedad está llegando a los usuarios que cuentan con la versión 25.28.75 de WhatsApp en iOS, y su distribución continuará en las próximas semanas.

“La actualización de Liquid Glass permite a WhatsApp integrar transparencia dinámica, efectos de profundidad y animaciones suaves y fluidas, en línea con la estética moderna de iOS 26”, indicaron.

Los cambios se podrán ver en la nueva actualización de WhatsApp / Redes Sociales

¿Qué cambia con Liquid Glass en WhatsApp?

La barra de navegación inferior ahora luce un efecto semitransparente con sutiles tonos azules y animaciones suaves al tocar los íconos.

Se incorpora el teclado nativo de iOS , que ahora tiene una apariencia translúcida y reflectante, en sintonía con todo el sistema.

El nuevo diseño también llega a menús contextuales, botones y animaciones internas, ofreciendo una experiencia visual más unificada y refinada.

“Cada ícono de la barra responde con animaciones suaves cuando se toca, lo que le da a la interfaz una sensación más interactiva y natural”.

La nueva imagen se caracteriza por su transparencia / Redes Sociales

¿Qué busca WhatsApp con esta actualización?

Este cambio forma parte del esfuerzo de WhatsApp por integrarse mejor al ecosistema visual de Apple, brindando a los usuarios de iPhone una interfaz que se siente más nativa, moderna y fluida.

“El lanzamiento marca otro paso en el esfuerzo continuo de WhatsApp por integrarse mejor con el lenguaje de diseño en evolución de Apple, ofreciendo a los usuarios de iPhone una experiencia de mensajería más unificada y visualmente refinada”, expusieron.

La evolución de Apple se puede apreciar en su nuevo sistema / Redes Sociales