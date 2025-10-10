¿Ardidos? Casa Blanca acusa politización tras perder el Novel de la Paz ante María Corina Machado

La Casa Blanca no se quedó callada tras la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025. La molestia fue evidente cuando el comité galardonó a la líder opositora venezolana María Corina Machado, dejando fuera al presidente estadounidense Donald Trump, quien días antes se autopromovía como candidato ideal al reconocimiento.

“El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”, señaló la Casa Blanca tras el anuncio.

Trump buscaba que su reciente papel como mediador en las negociaciones entre Israel y Hamás le asegurara el Nobel. Un alto al fuego —firmado apenas un día antes del anuncio del premio— sirvió como argumento del republicano para postularse como “pacificador del mundo”. “Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas", aseguró Trump.

Estados Unidos dijo que el comité del Nobel puso la política por encima de la paz / Rede Sociales

Defienden Nobel para Trump

Pero los expertos del Comité Nobel fueron claros: las políticas de “América Primero” del presidente van contra los principios que Alfred Nobel estableció en 1895. Por eso, ni sus acuerdos ni su fuerza de voluntad bastaron.

"El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas", escribió Steven Cheung, director de comunicación de la Casa Blanca. “Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”.

Estados Unidos no reconoce el triunfo de la opositora venezolana / Redes Sociales

Ganadora absoluta: María Corina Machado

En contraste, María Corina Machado fue reconocida por ser “una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida”, destacó el Comité Nobel, presidido por Jørgen Watne Frydnes.

Con este premio, Venezuela firma un capítulo histórico en su lucha democrática. "Venezuela ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario", sentenció el jurado, al tiempo que acusó al régimen de Nicolás Maduro de emplear una “maquinaria violenta” para reprimir a la ciudadanía.

María Corina fue reconocida por su lucha contra la democracia / Redes Sociales