¿Cambiarás dólares? El peso cierra estable este viernes 10 de octubre

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana | FREEPIK
Jorge Reyes Padrón
10 de Octubre de 2025

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 10 de octubre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable y avanza poco a poco.

El peso mexicano quedó en 18.38 unidades por dólar, un centavo más que el pasado miércoles 8 de octubre.

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK
El valor del dólar 

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.50 a la compra.
  • 19:00 a la venta.

Banco Azteca:

  • 16.90 a la compra
  • 18.84 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.53 a la compra.
  • 18.67 a la venta.

Banorte:

  • 17.65 a la compra.
  • 18.75 a la venta.

Banamex:

  • 17.83 a la compra.
  • 18.85 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.30 a la compra.
  • 19.20 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK
Finanzas

LO ÚLTIMO

 