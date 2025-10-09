Apps de préstamos falsos: la nueva estafa digital que amenaza a miles de usuarios en México

En México, cada vez más personas caen en las redes de las llamadas apps de préstamos falsos, plataformas que prometen dinero inmediato sin requisitos, pero que en realidad forman parte de un esquema de fraude y extorsión digital.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Policía Cibernética, estas aplicaciones conocidas como “montadeudas” han incrementado sus operaciones en los últimos meses, afectando principalmente a usuarios que buscan préstamos urgentes para cubrir gastos personales o emergencias.

En México, cada vez más personas caen en las redes de las llamadas apps de préstamos falsos. / Pixabay

¿Cómo operan las apps fraudulentas?

Los delincuentes ofrecen créditos fáciles con supuestos intereses bajos. Sin embargo, al descargar la app, los usuarios otorgan permisos para acceder a sus contactos, fotos y archivos. Cuando el préstamo no se paga en el tiempo exigido, los operadores comienzan una campaña de intimidación, enviando amenazas y difundiendo información privada para forzar el pago.

Las autoridades informaron que muchas de estas plataformas no están registradas ante la Condusef ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que las vuelve imposibles de rastrear. Además, los responsables suelen operar desde el extranjero utilizando cuentas falsas y servidores fuera del país.

Los delincuentes ofrecen créditos fáciles con supuestos intereses bajos./ Pixabay

Las cifras del fraude digital

Datos recientes de la Policía Cibernética señalan que se han identificado más de 1,500 aplicaciones fraudulentas relacionadas con los montadeudas. Tan solo en la Ciudad de México, se han abierto cientos de carpetas de investigación por delitos como extorsión, amenazas y robo de identidad.

La mayoría de las víctimas son personas que buscan préstamos pequeños y rápidos, sin saber que al aceptar las condiciones de las apps entregan acceso total a su información personal. Los delincuentes utilizan esos datos para hostigar tanto al deudor como a sus familiares.

La mayoría de las víctimas son personas que buscan préstamos pequeños y rápidos. / Pixabay

Qué hacer si ya fuiste víctima

La FGJCDMX recomienda no realizar pagos a cuentas desconocidas y eliminar de inmediato cualquier aplicación sospechosa. También se debe revocar los permisos de acceso desde el teléfono y presentar una denuncia ante la Policía Cibernética o el Ministerio Público.

Las autoridades insisten en descargar únicamente aplicaciones financieras autorizadas por la Condusef, y desconfiar de aquellas que ofrecen préstamos sin contrato, sin historial crediticio o con intereses “demasiado buenos para ser verdad”.

El fenómeno de los montadeudas digitales se ha convertido en una amenaza creciente para los usuarios. Por ello, las autoridades piden mantener la precaución y recordar que la urgencia económica no debe abrir la puerta al fraude.

Las autoridades insisten en descargar únicamente aplicaciones financieras autorizadas por la Condusef. / Pixabay