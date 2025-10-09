Revelan el oscuro pasado de la novia de Abelito: ¿Por eso su papá se enojó?

Durante la final de La Casa de los Famosos México, el padre de Abelito fue captado con una expresión de molestia que generó especulaciones. Esta vez, el periodista argentino Javier Ceriani afirmó que el padre de Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, habría mostrado su molestia en la gala final del reality no solo por el resultado, sino por la presencia de su novia, Aranza Salazar, quien supuestamente tiene un pasado que su familia no aprueba.

El papá de Abelito mostró incomodidad en la gala/Televisa

¿Qué dijo Ceriani sobre Aranza?

Ceriani declaró en su canal de YouTube que Don Abel estaría en desacuerdo con la relación sentimental debido al presunto "pasado oscuro" de Aranza Salazar, de 24 años. Según el periodista, el enojo del padre en la gala se debió a que se permitió que ella recibiera a Abelito tras su eliminación.

“Su novia tiene un pasado que la atormenta. El enojo del papá de Abelito cuando queda en tercer lugar tenía que ver con eso, pero también estaba enojado porque a la novia la dejaron saludarlo. Después como que la corrieron, la hicieron a un lado”, declaró Ceriani.

Abelito quedó en tercer lugar en La Casa de los Famosos México/La Casa de los Famosos México

Las razones detrás de la polémica

El comunicador también aseguró que Aranza habría trabajado en un "tugurio" y que mantenía una "red paralela" en la que promocionaba “servicios corporales”, antes de iniciar su relación con el influencer. Agregó que Abelito la habría "rescatado" de esa etapa, hecho que su familia conocería y que explicaría por qué la joven no asistió a las galas anteriores del programa.

Aranza Salazar, novia de Abelito, ha sido centro de especulaciones tras las declaraciones del periodista argentino/IG: @el_abelito_oficial

Durante la ceremonia final, se vio cómo el padre cruzaba los brazos y se apartaba del grupo tras el anuncio del tercer lugar. Muchos especularon que esperaba que su hijo ganara, pero Ceriani sostiene que el malestar tenía que ver también con la presencia y el pasado de Aranza Salazar.

Javier Ceriani asegura que el enojo de Don Abel en la final de LCDLF se debió a la presencia de Aranza Salazar/RS

Hasta ahora, Abelito ni Aranza han comentado públicamente estas acusaciones, lo que ha generado más especulación entre sus seguidores.