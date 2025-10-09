¡Qué perrón! Reforma busca quitar IVA a alimento para mascotas y consultas con el veterinario

La diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para exentar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) los alimentos y medicamentos para mascotas. Además, propone que los gastos en consultas veterinarias sean deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta medida busca aliviar la carga económica de las familias mexicanas que tienen animales de compañía.

La iniciativa busca promover el bienestar animal y el cuidado responsable/iStock

¿Qué propone la iniciativa para mascotas en México?

Eliminación del IVA: Se propone que los alimentos y medicamentos para mascotas estén exentos del IVA, lo que reduciría el costo de estos productos y servicios.

Deducción de consultas veterinarias: Se busca que los gastos en consultas veterinarias sean deducibles del ISR, incentivando así el cuidado adecuado de las mascotas.

Beneficio para las familias: La medida beneficiaría a millones de hogares en México que tienen al menos una mascota, al reducir los costos asociados a su cuidado.

Las consultas veterinarias podrían deducirse del ISR si la propuesta se aprueba/iStock

Impacto estimado

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de los hogares en México tienen al menos una mascota. La eliminación del IVA en productos y servicios para mascotas podría representar un ahorro significativo para estas familias

Propuesta busca que alimentos y medicinas para mascotas queden libres de IVA/iStock

Declaraciones de la diputada

Kenia López Rabadán destacó que esta iniciativa busca reconocer a las mascotas como miembros importantes de las familias mexicanas y promover su bienestar mediante incentivos fiscales. Además, señaló que la propuesta ha recibido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, con un amplio apoyo en encuestas realizadas en redes sociales.

Más del 70% de los hogares en México tienen al menos una mascota/iStock