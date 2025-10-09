¡Adiós a la 'e'! Congreso de Chihuahua prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó este miércoles una reforma a la Ley Estatal de Educación que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas. La medida busca garantizar el uso correcto del español y evitar la imposición de cuestiones ideológicas en el ámbito educativo.

La medida busca ‘proteger el idioma español’, según argumentaron legisladores locales/iStock

¿Qué establece la reforma?

El diputado Carlos Olson San Vicente, impulsor de la reforma, explicó que el objetivo es proteger la estructura y unidad del idioma español, considerado fundamental para la comunicación, la cultura y la identidad nacional.



Las escuelas de Chihuahua deberán apegarse al lenguaje establecido por la Real Academia Española/iStock

La reforma establece que las autoridades escolares deberán:

Fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español.

Evitar la introducción de elementos ideológicos que dificulten el aprendizaje.

Aplicar la medida tanto en escuelas públicas como privadas con reconocimiento oficial.

El uso de expresiones como ‘todes’ o ‘alumnes’ quedará restringido en el sistema educativo estatal/iStock

Implementación en escuelas

La Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua deberá supervisar que directivos y docentes enseñen y promuevan el uso correcto del idioma español.

Esto convierte a Chihuahua en el primer estado de México en adoptar una medida de este tipo, generando debate en el ámbito educativo y social.

Esto convierte a Chihuahua en el primer estado de México en adoptar una medida de este tipo/iStock