¡Adiós a la 'e'! Congreso de Chihuahua prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas

En las aulas de Chihuahua no se podrá usar lenguaje inclusivo. Autoridades aseguran que buscan “proteger el español”

¡Adiós a la 'e'! Congreso de Chihuahua prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas
“El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma que prohíbe el uso de lenguaje inclusivo en las aulas | iStock
Laura Reyes Medrano
9 de Octubre de 2025

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó este miércoles una reforma a la Ley Estatal de Educación que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas. La medida busca garantizar el uso correcto del español y evitar la imposición de cuestiones ideológicas en el ámbito educativo.

La medida busca ‘proteger el idioma español’, según argumentaron legisladores locales/iStock
La medida busca ‘proteger el idioma español’, según argumentaron legisladores locales/iStock

¿Qué establece la reforma?

El diputado Carlos Olson San Vicente, impulsor de la reforma, explicó que el objetivo es proteger la estructura y unidad del idioma español, considerado fundamental para la comunicación, la cultura y la identidad nacional.
 

Las escuelas de Chihuahua deberán apegarse al lenguaje establecido por la Real Academia Española/iStock
Las escuelas de Chihuahua deberán apegarse al lenguaje establecido por la Real Academia Española/iStock&nbsp;

La reforma establece que las autoridades escolares deberán:

  • Fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español.

  • Evitar la introducción de elementos ideológicos que dificulten el aprendizaje.

  • Aplicar la medida tanto en escuelas públicas como privadas con reconocimiento oficial.

El uso de expresiones como ‘todes’ o ‘alumnes’ quedará restringido en el sistema educativo estatal/iStock
El uso de expresiones como ‘todes’ o ‘alumnes’ quedará restringido en el sistema educativo estatal/iStock

Implementación en escuelas

La Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua deberá supervisar que directivos y docentes enseñen y promuevan el uso correcto del idioma español.
Esto convierte a Chihuahua en el primer estado de México en adoptar una medida de este tipo, generando debate en el ámbito educativo y social.

Esto convierte a Chihuahua en el primer estado de México en adoptar una medida de este tipo/iStock
Esto convierte a Chihuahua en el primer estado de México en adoptar una medida de este tipo/iStock

TE PUEDE INTERESAR

Credencial INAPAM 2025: así puedes tramitarla en octubre 2025

Contra | 09/10/2025

Credencial INAPAM 2025: así puedes tramitarla en octubre 2025
¡Qué perrón! Reforma busca quitar IVA a alimento para mascotas y consultas con el veterinario

Contra | 09/10/2025

¡Qué perrón! Reforma busca quitar IVA a alimento para mascotas y consultas con el veterinario
Duolingo lanza su propio anime “The Final Test”: fecha de estreno, trama y dónde verlo

Contra | 09/10/2025

Duolingo lanza su propio anime “The Final Test”: fecha de estreno, trama y dónde verlo
Te recomendamos
¡Qué perrón! Reforma busca quitar IVA a alimento para mascotas y consultas con el veterinario
Estados

LO ÚLTIMO

 