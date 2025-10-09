Scarlett Johansson en conversaciones para interpretar a Madre Gothel en Enredados

Disney ha reactivado el desarrollo de la versión en acción real de Enredados, tras una pausa iniciada en abril. La película estará dirigida por Michael Gracey, conocido por The Greatest Showman, y Scarlett Johansson podría interpretar a la villana Madre Gothel, papel que originalmente fue de Donna Murphy en la cinta animada de 2010.

La película original de Enredados sigue la historia de Rapunzel, una joven con un largo cabello mágico/Disney

Scarlett Johansson como Madre Gothel: ¿qué esperar?

La actriz estadounidense es reconocida por su versatilidad y proyección internacional, cualidades que podrían darle una nueva dimensión al personaje de Madre Gothel, la mujer obsesionada con la juventud que mantiene a Rapunzel cautiva en la torre. Su participación promete aportar profundidad y modernidad al villano clásico de Disney.

Scarlett podría interpretar al personaje de Madre Gothel en el live action de Enredados/Disney

Remake en acción real: historia y expectativas

La película original de Enredados cuenta la historia de Rapunzel, una joven con cabello mágico que escapa de su torre para descubrir el mundo. Con canciones icónicas como I See the Light, la versión animada fue un éxito de crítica y taquilla.

Esta nueva versión busca mantener la esencia de la animación, incorporando efectos visuales avanzados y una narrativa enriquecida para conectar con nuevas audiencias.

El remake busca mantener la esencia de la animación/Disney