Venezuela le arrebata el Nobel de la Paz a EE.UU.: María Corina Machado gana el galardón 2025

María Corina Machado ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, desbancando al favorito mediático: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La líder opositora venezolana fue reconocida por su “incansable labor promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

“Es un logro de toda una sociedad. Yo solo soy una persona. Creo que no merezco esto”, dijo emocionada Machado al recibir la noticia. “Estoy muy agradecida en nombre del pueblo venezolano. Todavía no hemos llegado a ese punto. Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy seguro de que prevaleceremos”.

María Corina Machado dijo que el premio es para su pueblo que vive en represión / FB: @mariacorinaya

Una lucha democrática premiada

El Comité Nobel, presidido por Jørgen Watne Frydnes, destacó que Machado ha sido una “figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo”.

Con este premio, Venezuela escribe un nuevo capítulo en su historia política, elevando la causa democrática en medio de una crisis prolongada y de acusaciones globales contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Venezuela ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario", señala el jurado, que además acusa al gobierno chavista de usar una “maquinaria violenta” para reprimir a sus ciudadanos, especialmente a la oposición.

La opositora, en las pasadas elecciones, fue secuestrada por unas horas / FB: @mariacorinaya

Trump queda fuera del Nobel

La nominación de Trump había generado fuertes expectativas, alentadas por el propio mandatario, quien se atribuía méritos por su política exterior. Sin embargo, el Comité optó por una figura ajena al poder: una mujer que ha enfrentado la represión estatal desde la oposición.

El presidente de EU ya se saboreaba el triunfo por su política exterior / Redes Sociales

¿Quiénes más estaban en la terna?

Además de Trump, figuraban como posibles ganadores:

Las Salas de Respuesta de Emergencia de Sudán

La Corte Internacional de Justicia

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)

Pero fue María Corina Machado quien terminó sorprendiendo al mundo.