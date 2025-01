Sucuestran a Corina Machado, opositora al gobierno de Nicolás Maduro; la liberan enseguida

El Partido Vente Venezuela denunció por que su líder María Corina Machado fue interceptada cuando salía en moto a la protesta contra Nicolás Maduro por querer asumir de nuevo el cargo tras 'perder' en las pasada elecciones en Venezuela.

“María Corina fue violentamente interceptada a su salida de la concentración en Chacao. Esperamos confirmar en minutos su situación. Efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban”, dijo el partido opositor en sus redes.

Por su parte, Edmundo González, el presidente electo por varios gobierno de Latinoamérica, exigió la liberación inmediata de la opositora al actual régimen.

"Como presidente electo, exijo la liberación inmediata de María Corina Machado. A los cuerpos de seguridad que la secuestraron les digo: 'no jueguen con fuego'”, expresó.

María Corina encabezó las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro / Redes Sociales|

Aparece Corina Machado en redes

Cabe recordar que Corina Machado era buscada por las autoridades venezolanas por estar a favor del triunfo de González Urrutia, por lo que se tuvo que esconder y este día apareció para encabezar las protestas contra Maduro.

Y tras los reclamos de su liberación, la líder opositora apareció en redes sociales anunciando que se encontraba bien tras la persecución que vivió horas antes.

“Estoy bien, estoy segura. Salimos a una concentración maravillosa. Me persiguieron, se me cayó mi cartera; la carterita azul donde tenía mis pertenencias, se me cayó en la calle. Y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre”, relató.

Edmundo González se dice el verdadero presidente electo de Venezuela / Redes Sociales|

Aclaran veracidad del video de Corina Machado

Tras la aparición de María Corina Machado en las redes sociales, se empezó a especular que era falso pues no coincidía con la ropa que traía en el mitin.

Pero más tarde, la página de Comando Con Venezuela aclaró que sí era ella la que aparecía en las imágenes, pero que fue obligada por el gobierno para mandar un mensaje a cambio de ser liberada.

La oposición dice que Corina fue obligada a grabar unos videos / Redes Sociales|

“Hoy, #9Ene, saliendo de la concentración en Chacao, Caracas, María Corina Machado fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada”, detalló la cuenta oficial de campaña de la opositora.

Se espera que en las próximas horas salga a dar un mensaje para aclara los hechos de su supuesto secuestro por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Urgente: María Corina Machado está bien. Lo dice en este video y está “segura”. Está a salvo. pic.twitter.com/VcqKE2VLxg — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 9, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ÁNGELA AGUILAR LE ‘RECLAMA’ A LA ‘AMANTE’ DE SU ESPOSO NODAL! AQUÍ LOS SUPUESTOS AUDIOS