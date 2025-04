Max Verstappen se llevó la calificación perfecta en el GP de Japón

Max Verstappen está de vuelta en la temporada 2025, luego de un inicio titubeante en Australia y China, ahora en el Gran Premio de Japón fue el gran dominador de inicio a fin para consumar su primer podio.

Tras la carrera en Suzuka el neerlandés se llevó la puntuación perfecta por parte de los jueces dentro del Power Ranking. Esta puntuación le valió tomar la cima de la clasificación general tras los tres premios.

Verstappen l CRÉDITO:AP

El jurado además de otorgar el 10 mandó su mensaje de reconocimiento: “Posición de pole y una victoria controlada, pero impresionante: Max Verstappen no cometió ningún error en Suzuka y extrajo el máximo absoluto de su Red Bull”.

“El hecho de que nunca pareció estar bajo presión sería ni de Lando Norris ni de Oscar Piastri detrás es un testimonio de su habilidad, ya que entregó una conducción discreta que merece perdurar en la memoria”, añadieron.

Max gets a perfect 10 and Isack impresses with his performance in the Racing Bull, in this week's @aramco Power Rankings#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/qbRjIUOV2c

— Formula 1 (@F1) April 8, 2025