Legión Mexicana: así fue el 2025 de los mexicanos en el futbol europeo

El 2025 dejó números contrastantes para los futbolistas mexicanos en el futbol europeo. Mientras algunos lograron consolidarse como piezas clave en sus equipos, otros tuvieron que lidiar con lesiones, la irregularidad o contextos complicados dentro de sus clubes. Aun así, varios aztecas lograron destacar en las ligas de alto nivel.

Raúl Jiménez

Uno de los mexicanos con mejores registros fue Raúl Jiménez, quien vivió un cierre de temporada encendido con el Fulham. El delantero mexicano terminó el curso anotando el gol del triunfo ante el West Ham, una diana que reflejó su peso en momentos clave. En total, el hidalguense cerró el año con 42 partidos disputados, 11 goles y 3 asistencias, recuperando protagonismo y regularidad en la Premier League.

Johan Vásquez | MEXSPORT

Johan Vásquez

Otro nombre que brilló fue el de Johan Vásquez, quien se consolidó como referente defensivo del Genoa en la Serie A. El central mexicano disputó 36 partidos, marcó 3 goles y no registró asistencias. En varias ocasiones portó el gafete de capitán y se convirtió en el mexicano con más partidos disputados en la historia del Calcio, reafirmando su estatus en el futbol italiano.

Rodrigo Huescas

En Dinamarca, Rodrigo Huescas tuvo un año destacado a nivel colectivo, pese a que actualmente se encuentra lesionado. El mexicano acumuló 54 partidos, con 3 goles y 7 asistencias, siendo parte fundamental de un histórico doblete al conquistar la liga y la copa con su equipo. Su rendimiento lo colocó entre los mexicanos más productivos del año en Europa antes de una lesión que lo alejará hasta 2026.

Huescas, con el Tri | MEXSPORT

Orbelín Pineda

Por su parte, Orbelín Pineda mantuvo regularidad en Grecia con el AEK Atenas. El mediocampista mexicano participó en 47 partidos, aportando 5 goles y 5 asistencias, confirmándose como un futbolista polivalente y constante, aunque sin lograr títulos en el periodo.

Santiago Giménez

Finalmente, Santiago Giménez también figura entre los mexicanos con mejores números, aunque su año estuvo marcado por altibajos y algunas complicaciones físicas. El delantero cerró el 2025 con 30 partidos, 7 goles y 5 asistencias.

Santi Giménez | MEXSPORT

En conjunto, el 2025 mostró a una generación de futbolistas mexicanos que sigue compitiendo al más alto nivel en Europa. Entre títulos, récords históricos y momentos decisivos, los mexicanos dejaron claro que, pese a las dificultades, su presencia en el Viejo Continente sigue siendo relevante y competitiva.