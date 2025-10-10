VIDEOS: Veracruz bajo el agua, caos por inundaciones y deslaves; más de 150 evacuados

La zona más afectada es Poza Rica, donde el nivel del agua rebasó el metro de altura

Las personas atrapadas en sus casas tuvieron que ser rescatadas por aire.
Las personas atrapadas en sus casas tuvieron que ser rescatadas por aire. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
10 de Octubre de 2025

Lluvias intensas tienen en jaque a Veracruz. El saldo hasta el momento: más de 150 personas evacuadas, 20 rescatadas, casas completamente anegadas, deslaves y desbordamientos de ríos. La emergencia se concentra en el norte del estado, pero el temor es que lo peor aún no llegue.

“Ya tenemos personas en los refugios, principalmente en el de Álamo, ya tenemos más de 120 personas refugiadas, en total debemos traer entre 150 y 180”, informó Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil.

Mercados, casas y hoteles están bajo el agua / Redes Sociales
Las zonas más afectadas:

  • Álamo: Desbordamiento de cuerpos de agua; múltiples viviendas afectadas; refugios activados.
  • Cerro Azul: Rescate de personas atrapadas por deslaves e inundaciones.
  • Huayacocotla: Deslizamientos de tierra y agua estancada en carreteras.
  • Poza Rica: Calles convertidas en ríos, el agua subió hasta un metro en algunas viviendas.
  • Gutiérrez Zamora y San Rafael: Desbordamientos del Río Tecolutla y Río Bobos, caída de árboles y bloqueo de caminos.
Las pérdidas se contabilizarán en millones de pesos / Redes Sociales
Siguen rescatando personas 

Tenemos ya un número considerable de personas rescatadas, un aproximado de 20”, precisó Osorno Maldonado.

Afortunadamente, no se reportan pérdidas humanas, pero el nivel de los ríos sigue en aumento y la alerta se mantiene. El Plan DN-III ya se activó en varios puntos, y la vigilancia en tres puestos de mando territoriales sigue activa para monitorear el comportamiento de los ríos.

 

