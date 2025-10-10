VIDEOS: Veracruz bajo el agua, caos por inundaciones y deslaves; más de 150 evacuados

Lluvias intensas tienen en jaque a Veracruz. El saldo hasta el momento: más de 150 personas evacuadas, 20 rescatadas, casas completamente anegadas, deslaves y desbordamientos de ríos. La emergencia se concentra en el norte del estado, pero el temor es que lo peor aún no llegue.

“Ya tenemos personas en los refugios, principalmente en el de Álamo, ya tenemos más de 120 personas refugiadas, en total debemos traer entre 150 y 180”, informó Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil.

Mercados, casas y hoteles están bajo el agua / Redes Sociales

Las zonas más afectadas:

Álamo : Desbordamiento de cuerpos de agua; múltiples viviendas afectadas; refugios activados.

Cerro Azul : Rescate de personas atrapadas por deslaves e inundaciones.

Huayacocotla : Deslizamientos de tierra y agua estancada en carreteras.

Poza Rica : Calles convertidas en ríos, el agua subió hasta un metro en algunas viviendas.

Gutiérrez Zamora y San Rafael: Desbordamientos del Río Tecolutla y Río Bobos, caída de árboles y bloqueo de caminos.

Las pérdidas se contabilizarán en millones de pesos / Redes Sociales

Siguen rescatando personas

“Tenemos ya un número considerable de personas rescatadas, un aproximado de 20”, precisó Osorno Maldonado.

Afortunadamente, no se reportan pérdidas humanas, pero el nivel de los ríos sigue en aumento y la alerta se mantiene. El Plan DN-III ya se activó en varios puntos, y la vigilancia en tres puestos de mando territoriales sigue activa para monitorear el comportamiento de los ríos.

"Poza Rica":

Por las inundaciones registradas en Veracruz pic.twitter.com/kJzClWqXte — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 10, 2025

#MNXAL 🌧️ Tal como ocurrió hace 26 años, en 1999, el río Cazones inundó las centrales de autobuses de Primera y Segunda Clase, un supermercado y otros negocios.



Usuarios publicaron peticiones de ayuda.



Nota 📲 https://t.co/Mp4mVscZZx pic.twitter.com/QgxJaMBRgD — Meganoticias Xalapa (@MeganoticiasXAL) October 10, 2025