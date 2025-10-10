Premio Nobel de la Paz 2025: Vladímir Putin asegura que Trump lo merece

El mandatario Ruso afirma que su homólogo estadounidense soluciona conflictos que tardan décadas en resolverse

Los presidentes no están de acuerdo que Venezuela se quedara con el máximo galardón.
Los presidentes no están de acuerdo que Venezuela se quedara con el máximo galardón. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
10 de Octubre de 2025

Vladímir Putin volvió a encender el debate internacional. Desde Dusambé, el presidente de Rusia sorprendió con declaraciones a favor de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al asegurar que debería haber sido reconocido con el Premio Nobel de la Paz 2025.

El actual presidente de Estados Unidos (Trump)… realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas”, lanzó el ruso durante una rueda de prensa.

Las declaraciones llegan justo después de que el comité del Nobel otorgara el prestigioso reconocimiento a la opositora venezolana María Corina Machado. Pero el líder del Kremlin tiene otra opinión.

Vladímir Putin declara que Trump era el merecedor del Nobel / Redes Sociales
Vladímir Putin declara que Trump era el merecedor del Nobel / Redes Sociales

Rusia a favor de Estados Unidos 

Definitivamente está esforzándose, definitivamente está trabajando en estos temas. Temas para lograr la paz y resolver situaciones internacionales complejas. El ejemplo más claro es la situación en Oriente Medio”, afirmó.

Putin no solo elogió los esfuerzos diplomáticos de Trump, sino que también criticó algunas decisiones anteriores del Comité del Nobel: “Ha habido casos en los que el Comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz… En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio del premio”, sentenció.

Rusia apuesta por el presidente Trump por detener conflictos internacionales / Redes Sociales
Rusia apuesta por el presidente Trump por detener conflictos internacionales / Redes Sociales

Apoyo total a Trump

El mandatario ruso concluyó con una indirecta: si se concreta el plan de Trump para Gaza, sería un “acontecimiento histórico”. “Habrá que ver si el Nobel sería digno de tal acontecimiento”, remató.

¿Provocación o respaldo real? Lo cierto es que las palabras de Putin vuelven a poner a Trump en el foco de la política internacional y del polémico escenario del Nobel.

María Corina Machado fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz / Redes Sociales
María Corina Machado fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz / Redes Sociales

TE PUEDE INTERESAR

Donald Trump era de los favoritos por detener la guerra en Medio Oriente.

Contra | 10/10/2025

Venezuela le arrebata el Nobel de la Paz a EE.UU.: María Corina Machado gana el galardón 2025
El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.

Contra | 10/10/2025

¿Cambiarás dólares? El peso cierra estable este viernes 10 de octubre
Scarlett Johansson en conversaciones para interpretar a Madre Gothel en Enredados

Contra | 09/10/2025

Scarlett Johansson en conversaciones para interpretar a Madre Gothel en Enredados
Te recomendamos
¿Ardidos? Casa Blanca acusa politización tras perder el Novel de la Paz ante María Corina Machado
Mundo
Cultura

LO ÚLTIMO

 