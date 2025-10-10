Premio Nobel de la Paz 2025: Vladímir Putin asegura que Trump lo merece

Vladímir Putin volvió a encender el debate internacional. Desde Dusambé, el presidente de Rusia sorprendió con declaraciones a favor de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al asegurar que debería haber sido reconocido con el Premio Nobel de la Paz 2025.

“El actual presidente de Estados Unidos (Trump)… realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas”, lanzó el ruso durante una rueda de prensa.

Las declaraciones llegan justo después de que el comité del Nobel otorgara el prestigioso reconocimiento a la opositora venezolana María Corina Machado. Pero el líder del Kremlin tiene otra opinión.

Vladímir Putin declara que Trump era el merecedor del Nobel / Redes Sociales

Rusia a favor de Estados Unidos

“Definitivamente está esforzándose, definitivamente está trabajando en estos temas. Temas para lograr la paz y resolver situaciones internacionales complejas. El ejemplo más claro es la situación en Oriente Medio”, afirmó.

Putin no solo elogió los esfuerzos diplomáticos de Trump, sino que también criticó algunas decisiones anteriores del Comité del Nobel: “Ha habido casos en los que el Comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz… En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio del premio”, sentenció.

Rusia apuesta por el presidente Trump por detener conflictos internacionales / Redes Sociales

Apoyo total a Trump

El mandatario ruso concluyó con una indirecta: si se concreta el plan de Trump para Gaza, sería un “acontecimiento histórico”. “Habrá que ver si el Nobel sería digno de tal acontecimiento”, remató.

¿Provocación o respaldo real? Lo cierto es que las palabras de Putin vuelven a poner a Trump en el foco de la política internacional y del polémico escenario del Nobel.

María Corina Machado fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz / Redes Sociales