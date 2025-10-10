Macario Martínez: del uniforme de limpia al Tiny Desk más esperado del año

Macario Martínez, el joven que conmovió a México por ser un barrendero con alma de trovador, ha conquistado el escenario más íntimo e influyente de la música global: el Tiny Desk Concert de NPR, en Washington D.C.

El originario de la Ciudad de México llevó consigo algo más que música: cargó con la historia de lucha y sueños de miles. En su presentación, Macario dijo con humildad: "Cada quien hemos pasado por muchas cosas durante nuestras vidas; y hoy los caminos de nuestras vidas nos trajeron por acá. Esta canción se llama 'Azul' y que viva México".

Macario logra una de las presentaciones más esperadas / Redes Sociales

El momento llegó: su Tiny Desk ya está disponible

En medio de las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana, el cantautor mexicano encendió las oficinas de NPR con el ritmo de la jarana jarocha, la marimba, la quijada de burro, la tarima de zapateado y el bajo. Acompañado de cuatro talentosos músicos —Ernesto Anaya, Jaxho, Emmanuel Esquivel ("Hombre Flores") y Perick Conde—, Macario interpretó las canciones que lo han hecho crecer en redes y en escenarios:

“Sueña lindo corazón” (con la que abrió la sesión)

“Estrellas”

“Enhierbado”

“Azul”

El recital arrancó cuatro días después del exitoso Tiny Desk de 31 Minutos, y se espera que en los próximos días también se presente Silvana Estrada. "Estamos muy emocionados de estar aquí", dijo Macario en su primer saludo al público estadounidense.

El joven mexicano busca lograr una gran recaudación con su música / Redes Sociales

De barrendero a viral: el inicio de todo

Fue en febrero de 2025 cuando Macario, con solo 23 años, trabajaba en el servicio de limpia de la CDMX. Luego de no ser aceptado en la universidad, decidió grabar una canción, subirla a redes… y el resto es historia.

La frase que lo volvió símbolo de miles que luchan día a día: "La vida pide mucho y yo nomás soy un barrendero que quiere que escuches su música".

En la presentación también estuvieron 4 músicos invitados / Redes Sociales

Sobre su camino, Macario aconsejó: "Que no se rindan, que si sienten que un proyecto que tienen es bueno y merece ser escuchado, que lo hagan de las formas que tengan a su alcance y que no tengan miedo de salir a la luz, de salir al mundo".

VE LA SESIÓN COMPLETA AQUÍ 👇🏻