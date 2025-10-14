Entre lágrimas, los padres de Fede Dorcaz exige justicia y respeto

La muerte de Fede Dorcaz, cantante y exintegrante del reality Las estrellas bailan en Hoy, sigue causando conmoción. Mientras la Fiscalía de la Ciudad de México investiga el ataque que le quitó la vida, sus familiares y amigos iniciaron una campaña para repatriar su cuerpo a Argentina.

A través de la plataforma GoFundMe, allegados a Fede buscan recaudar fondos para ayudar a sus padres, quienes ya se encuentran en México: “Familia, novia y amigos estamos devastados. Walter y Eugenia, sus padres, se han desplazado de España a México y actualmente deben afrontar los altos costos de repatriar a Fede a Argentina, además de los gastos de estancia, vuelos, manutención y demás necesidades", escribió su amigo Alex Vallés Ruiz.

La iniciativa ha sido compartida por figuras del espectáculo como Galilea Montijo, quien pidió apoyo: “Ayúdanos para que pueda llegar a su Argentina adorada”, publicó en sus redes sociales.

Hoy hubo una ceremonia para despedir a Fede Dorcaz / Redes Sociales

“Fede era un ser de luz”, claman sus padres

Este 14 de octubre, María Eugenia y Walter Dorcaz, padres del artista, asistieron a una ceremonia en su honor. Entre lágrimas, pidieron respeto y desmintieron rumores que circulan en redes sobre las causas de su asesinato y exigieron justicia a las autoridades para dar con los responsables.

“En nombre de Fede, de lo que amaba México, lo único que pido es respeto, que no se digan cosas que no son reales. Fede era un ser de luz. Amaba la música, amaba los sueños y sobre todas la cosas, amaba a la gente. Gracias por respetar, por respetar el dolor. Nadie se lo puede imaginar, no puedo decir mucho más... Hoy yo estoy sin Fede”, expresó su madre.

Los padres del argentino exigieron justicia por la muerte de su hijo / Redes Sociales

La novia de Fede habla del crimen

En días anteriores, Mariana Ávila, pareja del cantante, confirmó que se trató de un ataque durante un asalto, aunque aclaró que no fue un robo común. “Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia, no hay más. No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir”, escribió en redes.

También pidió que se respete su memoria: “No dañen la imagen de alguien que siempre fue correcto. Un ángel. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo”. Días antes, le dedicó un emotivo mensaje: “Eras demasiado para este mundo, mi amor. Tu luz iluminó a todos. Tu arte, tu esencia imparable, tu carisma, tu inmensa bondad. Ojalá estés viendo que los que quedamos aquí te amaremos por siempre”.

Mariana Ávila, novia de Fede, dijo que todo fue un asalto / Redes Sociales

¿Qué ocurrió con Fede Dorcaz?

De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, Fede fue asesinado mientras conducía por el Anillo Periférico, a la altura de la colonia Ampliación Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Las primeras versiones hablaban de un asalto, pero videos de cámaras de vigilancia revelan que al menos cuatro sujetos en moto lo interceptaron y dispararon directamente contra su vehículo, lo que apunta a un ataque premeditado.