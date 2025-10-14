Profepa levanta clausura del Zoológico La Pastora tras caso de la osa “Mina”

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) retiró los sellos de clausura del Zoológico La Pastora en Guadalupe, Nuevo León, luego de que el parque demostrara avances en el cumplimiento de las medidas correctivas urgentes impuestas tras el caso de la osa "Mina".

Profepa retiró los sellos de clausura del Zoológico La Pastora. / Profepa

¿Por qué fue clausurado el zoológico?

El 3 de octubre de 2025, la Profepa clausuró preventivamente el Zoológico La Pastora tras detectar que la osa "Mina" había contraído leptospirosis, enfermedad zoonótica que representa un riesgo para otros animales y visitantes. Esta acción fue una medida precautoria para evitar posibles contagios.

El pasado 3 de octubre la Profepa clausuró el zoológico tras las condiciones en las que se encontraba la osa Mina. / Profepa

¿Qué acciones tomó el zoológico para levantar la clausura?

Durante una visita de inspección realizada del 8 al 11 de octubre, la Profepa constató que el zoológico había implementado diversas medidas correctivas, entre ellas:

Revisión de 493 ejemplares para detectar posibles problemas de piel similares a los de la osa "Mina".

Implementación de protocolos de higiene, incluyendo el uso de guantes, botas, cubrebocas y lavado de manos.

Refuerzo de mallas y cercado perimetral.

Colocación de trampas vivas para controlar la presencia de animales ferales.

Manejo adecuado de residuos y limpieza de áreas críticas como almacenes, cocinas y jaulas.

Además, se realizaron pruebas de PCR en 29 ejemplares cercanos a la osa "Mina", todas con resultados negativos.

La Profepa constató que el zoológico había implementado diversas medidas correctivas. / Zoológico La Pastora

Situación de otros ejemplares

Durante la inspección, se identificaron ejemplares con bajo peso debido a su edad, como un jaguar negro, un rinoceronte blanco, un león africano blanco, un elefante africano y una chimpancé hembra. Todos ellos están recibiendo tratamiento médico para diversos padecimientos.

Personal de la Profepa retirando sellos de clausura. / Profepa

Aunque la clausura preventiva ha sido levantada, la Profepa continuará con la investigación del caso de la osa "Mina" y revisará el bienestar de todos los ejemplares albergados en el zoológico para garantizar que reciban un trato digno y estén en condiciones adecuadas.