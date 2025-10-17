Adiós a Ace Frehley: Kiss recuerda a su guitarrista como un “soldado del rock”

El rock se quedó sin uno de sus dioses. Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, falleció a los 74 años tras sufrir un derrame cerebral, hecho que golpeó fuerte a la comunidad musical y a los fans del maquillaje, el glam y las guitarras incendiarias.

Pero lo más afectados de todos esto son sus compañeros Paul Stanley y Gene Simmons, quienes no pueden ocultar su tristeza por perder a un compañero que los acompañó desde el principio del grupo, por eso lo llamaron un "soldado del rock".

Los integrantes de Kiss están devastados por la partida de Ace Frehley / FB: @KISS

Pero recordemos que Frehley murió en Nueva Jersey el pasado jueves, rodeado de su familia y en un comunicado, sus seres queridos revelaron que “fue rodeado de palabras amorosas, pensamientos, oraciones e intenciones pacíficas mientras dejaba esta tierra”.

La leyenda del hard rock fundó Kiss en 1973 junto a Gene, Paul y Peter Criss, marcando una era con riffs pegajosos, solos explosivos y escenografías sacadas de una película de ciencia ficción. ¿Su sello? Carisma, talento y una guitarra que rugía.

Ace Frehley estuvo en los primeros nueve disco de la banda / FB: @KISS

“Era esencial e irreemplazable”: Kiss despide a Frehley

En un comunicado conjunto que dio a conocer The Hollywood Reporter, Paul Stanley y Gene Simmons no ocultaron su dolor y despidieron al guitarrista.

“Estamos devastado por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un soldado del rock esencial e irreemplazable durante algunos de los capítulos más formativos y fundamentales de la banda y su historia. Es y siempre será parte del legado de Kiss. Mis pensamientos están con Jeanette, Monique y todos los que lo amaron, incluidos nuestros fans alrededor del mundo”, indicaron.

Kiss asegura que Ace era irremplazable pues su guitarra era la esencia del grupo / FB: @KISS

Ace participó en los primeros nueve discos de Kiss, se separó en 1982, y regresó para el álbum de reunión Psycho Circus en 1998. Su segunda salida se dio en 2002, aunque nunca dejó de hacer música: lanzó nueve discos en solitario a lo largo de su carrera.

“Influyó a millones”: Bruce Kulick lo recuerda con dolor

Otro exmiembro de Kiss, Bruce Kulick, también rompió el silencio desde su cuenta de Instagram: “La noticia del fallecimiento de Ace es devastadora para el mundo del rock. A mí también me ha afectado profundamente. Era único y verdaderamente un guitarrista icónico. Su papel innegable en la creación y el éxito de Kiss no puede ser olvidado. No solo fue amado por todos, también influyó en millones de guitarristas en todo el mundo. Descanse en paz”.

Ace Frehley no fue solo el hombre detrás de la pintura plateada y los trajes futuristas: fue la chispa eléctrica de una banda que definió una generación. Hoy, la estrella que brillaba sobre el escenario se apaga, pero su legado seguirá sonando en cada riff.

Paul Stanley está usando sus redes para recordar a su amigo / FB: @PaulStanleyOfficial