VIDEO: Briggitte Bozzo sufre fuerte caída en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Ni las caídas ni el dolor detienen el show, o al menos no a Briggitte Bozzo, quien este 16 de octubre se lesionó el tobillo derecho durante los ensayos de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, justo cuando ensayaba una cargada junto a su pareja de baile, Aaron Mercury.

El accidente fue confirmado primero por Galilea Montijo, durante la transmisión en vivo del programa 'Hoy'. “Brigitte, Brigitte, porque nos están informando que se lastimó hace unos minutos en el ensayo”, alertó la conductora, visiblemente preocupada.

Briggitte Bozzo y Aaron Mercury son pareja de baile en el programa / Redes Sociales

Las cámaras del foro no perdonaron el instante: Briggitte fue levantada en el aire por Aaron Mercury, pero en cuestión de segundos terminó en el piso, en una caída que los conductores calificaron como aparatosa.

“Ay, no puede ser, Brigitte, ay, mi niña preciosa. Esperemos que dentro de todo lo malo sea, el menor daño”, agregó Arath de la Torre.

Al momento de tocar piso se lastimó el tobillo / Redes Sociales

La caída que se vio en vivo

Tras la repetición del momento, la propia Galilea reaccionó al ver el tropiezo: “No sabemos, a ver, ahí está otra vez, otra vez, auch (...) Bueno, se resbaló”. Mientras que Arath remató: “Auch, se vio, lo vimos claramente, el torzón, no sé qué, no sabemos qué fue”.

A pesar del accidente y con todo el dolor posible, Briggitte y Aaron decidieron no bajarse del escenario y cerraron la jornada con una coreografía moderna.

A pesar del accidente, la actriz continúo con la competencia junto a Aaron / Redes Sociales

Críticas, elogios... y un 5 de Ema Pulido

A la hora de las calificaciones, las opiniones se dividieron:

Andrea Legarreta : “Lo hicieron muy bien y yo creo que ustedes son de las parejas que van a brillar mucho hasta el fina l ”.

Latin Lover : “Son personas de reto. Para ser la primera vez que lo hacen en pareja, está perfectamente bien”.

Ema Pulido fue más severa: “Tienen todo para bailar, pero se tiene que ver una actitud, una proyección. Tu cuerpo tiene que hablar, tu piel tiene que hablar”.

Legarreta les dio un 9, Pulido solo un 5 y Latin Lover dejó su voto como secreto. Aunque no hay parte médico oficial, se espera que Briggitte Bozzo siga en competencia. Y si no, al menos ya demostró que tiene más que ritmo: tiene agallas.