Red Bull Batalla 2025: Cuándo y dónde ver la final nacional

La batalla por el micrófono está de vuelta. Este viernes 17 de octubre, Red Bull Batalla México 2025 reunirá en la CDMX a los 16 mejores freestylers del país, quienes se enfrentarán en duelos uno a uno para coronar al nuevo campeón nacional y definir al representante mexicano en la Final Internacional en Chile.
El evento se llevará a cabo en los Quarry Studios, al sur de la capital, y no es cualquier competencia: se trata del torneo de freestyle más importante del país, una auténtica mezcla de arte, deporte y adrenalina verbal. En la lista destacan nombres pesados como Rapder, actual campeón nacional, Potencia y Drixer, quienes buscarán volver a subirse al podio.
Pero ojo, la sangre nueva viene con todo: Azuky, Nota Roja, Saturno y Ártil se ganaron su lugar tras rifarse con todo en las pruebas de inscripción, mientras que desde las regionales de Guadalajara y CDMX clasificaron Dante, Mena, Dax, Sangre Azul, Fat Tony, Damián y Ari Carrillo. Completan la lista Spook y Oscar SA, provenientes de torneos de plazas.
Rapder quiere hacer historia
Rapder va por su cuarto título nacional, lo que lo pondría a la par de Aczino como los máximos campeones en la historia del freestyle mexicano. “El Doc”, como le dicen en las rimas, buscará repetir la hazaña y dejar su nombre grabado junto al del tricampeón mundial.
Además, esta edición contará con la participación de dos mujeres: Azuky y Mena, quienes siguen rompiendo barreras en un circuito históricamente dominado por hombres. Su presencia no es solo simbólica, sino parte del nivel top que traen a la tarima.
¿Cuándo y dónde ver la Red Bull Batalla 2025?
La cita es el viernes 17 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en los Quarry Studios. El evento podrá verse en vivo a través de las plataformas oficiales de Red Bull Batalla: https://www.youtube.com/watch?v=ReP9kVY7mVs
Participantes confirmados:
- Rapder
- Potencia
- Drixer
- Azuky
- Nota Roja
- Ártil
- Saturno
- Dante
- Mena
- Dax
- Sangre Azul
- Fat Tony
- Damián
- Ari Carrillo
- Spook
- Oscar SA