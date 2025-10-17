Red Bull Batalla 2025: Cuándo y dónde ver la final nacional

La batalla por el micrófono está de vuelta. Este viernes 17 de octubre, Red Bull Batalla México 2025 reunirá en la CDMX a los 16 mejores freestylers del país, quienes se enfrentarán en duelos uno a uno para coronar al nuevo campeón nacional y definir al representante mexicano en la Final Internacional en Chile.

El evento se llevará a cabo en los Quarry Studios, al sur de la capital, y no es cualquier competencia: se trata del torneo de freestyle más importante del país, una auténtica mezcla de arte, deporte y adrenalina verbal. En la lista destacan nombres pesados como Rapder, actual campeón nacional, Potencia y Drixer, quienes buscarán volver a subirse al podio.

Pero ojo, la sangre nueva viene con todo: Azuky, Nota Roja, Saturno y Ártil se ganaron su lugar tras rifarse con todo en las pruebas de inscripción, mientras que desde las regionales de Guadalajara y CDMX clasificaron Dante, Mena, Dax, Sangre Azul, Fat Tony, Damián y Ari Carrillo. Completan la lista Spook y Oscar SA, provenientes de torneos de plazas.

Red Bull Batalla México 2025 comenzará a las 7 de la noche / Especial

Rapder quiere hacer historia

Rapder va por su cuarto título nacional, lo que lo pondría a la par de Aczino como los máximos campeones en la historia del freestyle mexicano. “El Doc”, como le dicen en las rimas, buscará repetir la hazaña y dejar su nombre grabado junto al del tricampeón mundial.

Además, esta edición contará con la participación de dos mujeres: Azuky y Mena, quienes siguen rompiendo barreras en un circuito históricamente dominado por hombres. Su presencia no es solo simbólica, sino parte del nivel top que traen a la tarima.

Cara a cara, hoy tendremos al campeón nacional México / Especial

¿Cuándo y dónde ver la Red Bull Batalla 2025?

La cita es el viernes 17 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en los Quarry Studios. El evento podrá verse en vivo a través de las plataformas oficiales de Red Bull Batalla: https://www.youtube.com/watch?v=ReP9kVY7mVs

Participantes confirmados:

Rapder

Potencia

Drixer

Azuky

Nota Roja

Ártil

Saturno

Dante

Mena

Dax

Sangre Azul

Fat Tony

Damián

Ari Carrillo

Spook

Oscar SA

Azuky trae buena racha, por lo que buscará la corona a como dé lugar / Especial