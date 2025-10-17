P!NK llenará de colores la CDMX con su ‘Carnival Tour’: fecha, sede y preventa

La CDMX se pondrá rosa en 2026. P!NK, ícono global del pop, intérprete de “Just Give Me a Reason” y ganadora de tres premios Grammy, aterriza en el Estadio GNP Seguros el próximo 26 de abril de 2026 con su explosiva gira 'Carnival Tour'.

El anuncio desató euforia entre sus fans mexicanos, quienes llevaban años esperando verla de nuevo en vivo. Y sí: ya hay fecha de preventa. “Los boletos estarán disponibles en la Preventa Banamex el 22 de octubre y la venta para el público en general, a partir del 23 de octubre en Ticketmaster”, confirmó la producción.

Sin duda, su show promete mucho para este regreso a México / FB: @pink

La diva de los hits

Con más de 60 millones de discos equivalentes vendidos en todo el mundo, 15 sencillos en el top 10 del Billboard Hot 100 (cuatro de ellos en el #1) y shows agotados en cada rincón del planeta, P!NK no necesita presentación, pero si mostró su emoción por estar en la Ciudad de México.

“México, ¿dónde has estado toda mi vida? ¡Estoy MUY EMOCIONADA de traer el ‘Carnival Tour’ a la Ciudad de México! ¡Tengo muchas ganas de verlos, cantar con ustedes y crear recuerdos inolvidables! Los amo”, expresó en sus redes.

La fecha para el 'Carnival Tour' será el próximo 26 de abril / FB: @pink

Ha lanzado ocho álbumes de estudio y uno de grandes éxitos, además de recibir múltiples reconocimientos: tres premios Grammy (de 21 nominaciones), un Daytime Emmy, siete MTV VMAs (incluido el Vanguard Award), y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En 2023 lanzó Trustfall, cuyo éxito la llevó a recorrer el mundo con su Summer Carnival / Trustfall Tour. Esa gira concluyó en 2024, pero regresa con fuerza a Latinoamérica para 2026.

El Estadio GNP Seguros será la sede para recibir a P!NK / FB: @pink

Activismo, voz y corazón

Más allá de los escenarios, P!NK también es reconocida por su labor altruista: apoya organizaciones como No Kid Hungry, Make-a-Wish, Planned Parenthood y Human Rights Campaign. Además, es embajadora de UNICEF USA. Su energía, sus acrobacias en el escenario y su autenticidad han hecho de sus conciertos una experiencia que va mucho más allá de la música.

La preventa comenzará este 22 de octubre / FB: @pink