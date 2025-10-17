Paso a paso para tramitar tu CURP Biométrica en CDMX

La CURP biométrica ya está disponible en CDMX y es el trámite que reemplaza a la versión tradicional, incorporando fotografía, huellas dactilares y captura de iris. Aunque parece complicado, el proceso es sencillo si sigues los pasos correctos: agendar tu cita en línea y acudir al módulo piloto con la documentación requerida. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso.
¿Qué es la CURP biométrica?
La CURP biométrica es la versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que, además de los datos alfanuméricos, incorpora información biométrica: fotografía, huellas dactilares y captura del iris. Es parte de la modernización del registro civil y tiene implicaciones en la emisión y validación de identidad en trámites oficiales.
¿Cómo agendar tu cita paso a paso para tramitar la CURP biométrica?
Ingresa al portal oficial: entra a https://citas.renapo.gob.mx/citas/.
Selecciona el trámite: elige la opción “Registro de datos biométricos” y da clic en “Siguiente”.
Elige fecha y hora: selecciona el día y la hora que más te convenga para asistir.
Llena el formulario: captura tus datos personales (CURP, nombre completo, número telefónico, código postal, correo electrónico y entidad federativa).
Confirma tu cita: revisa que toda la información sea correcta y da clic en confirmar.
Módulo piloto en CDMX
Para concluir el trámite, deberás presentarte en la fecha y hora programadas en el módulo piloto:
Calle de Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
Recuerda llevar la documentación requerida y presentarte puntual para evitar la cancelación de tu cita.
¿Qué hacer si no encuentras citas disponibles?
Revisar el portal con frecuencia
Probar distintos horarios del día
Estar atento a comunicados oficiales: el gobierno y RENAPO suelen anunciar ampliaciones de módulos o nuevos puntos de atención.
Visitar módulos del Registro Civil: cuando el programa se amplíe, algunos módulos del Registro Civil y otras oficinas públicas se habilitarán para este registro.