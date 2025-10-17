Paso a paso para tramitar tu CURP Biométrica en CDMX

Guía clara y práctica para hacer el trámite en la Ciuda de México

Laura Reyes Medrano
17 de Octubre de 2025

La CURP biométrica ya está disponible en CDMX y es el trámite que reemplaza a la versión tradicional, incorporando fotografía, huellas dactilares y captura de iris. Aunque parece complicado, el proceso es sencillo si sigues los pasos correctos: agendar tu cita en línea y acudir al módulo piloto con la documentación requerida. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

La CURP biométrica ya está disponible en CDMX. / ChatGPT
¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es la versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que, además de los datos alfanuméricos, incorpora información biométrica: fotografía, huellas dactilares y captura del iris. Es parte de la modernización del registro civil y tiene implicaciones en la emisión y validación de identidad en trámites oficiales.

¿Cómo agendar tu cita paso a paso para tramitar la CURP biométrica?

  1. Ingresa al portal oficial: entra a https://citas.renapo.gob.mx/citas/.

  2. Selecciona el trámite: elige la opción “Registro de datos biométricos” y da clic en “Siguiente”.

  3. Elige fecha y hora: selecciona el día y la hora que más te convenga para asistir.

  4. Llena el formulario: captura tus datos personales (CURP, nombre completo, número telefónico, código postal, correo electrónico y entidad federativa).

  5. Confirma tu cita: revisa que toda la información sea correcta y da clic en confirmar.

La CURP biométrica es la versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población. / ESPECIAL
Módulo piloto en CDMX

Para concluir el trámite, deberás presentarte en la fecha y hora programadas en el módulo piloto:

Calle de Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

Recuerda llevar la documentación requerida y presentarte puntual para evitar la cancelación de tu cita.

Recuerda llevar la documentación requerida y presentarte puntual para evitar la cancelación de tu cita. / iStock
¿Qué hacer si no encuentras citas disponibles?

  • Revisar el portal con frecuencia

  • Probar distintos horarios del día

  • Estar atento a comunicados oficiales: el gobierno y RENAPO suelen anunciar ampliaciones de módulos o nuevos puntos de atención.

  • Visitar módulos del Registro Civil: cuando el programa se amplíe, algunos módulos del Registro Civil y otras oficinas públicas se habilitarán para este registro.

Si no hay fechas disponibles, tendrás que estar pendiente de nuevas aperturas o ampliaciones en los módulos. / ChatGPT
