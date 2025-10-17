Kim Kardashian revela por qué se divorció de Kanye West: “Tuve que salvarme”

La socialité rompió el silencio dentro del podcast Call Her Daddy

La pareja vivió una relación de más de 15 años.
La pareja vivió una relación de más de 15 años. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
17 de Octubre de 2025

Por fin habló claro. Kim Kardashian contó, sin filtros y con un dejo de resignación, por qué terminó su caótico matrimonio con Kanye West. En una entrevista íntima para el podcast Call Her Daddy, la empresaria describió con detalle lo que vivió durante su relación con el rapero, entre autos de lujo que desaparecían, inestabilidad emocional y decisiones públicas que cruzaron todos los límites.

Llegaba y teníamos como cinco Lamborghinis, y todos se habían ido. Si él estaba pasando por un episodio, los regalaba a sus amigos”, relató con una mezcla de risa y asombro. “Luego, de pronto, volvíamos a tener otros cinco… y después de otro episodio, desaparecían otra vez”.

Esa dinámica fue desgastante. “Llegó un punto en el que ya no me sorprendía de nada. Solo intentaba mantenerme tranquila y enfocada”, agregó.

Kim reveló que Kanye regalaba sus autos de lujo / FB: @KimKardashian
“No sentirme segura fue la señal de que debía terminar”

Kim, madre de cuatro hijos —North, Saint, Chicago y Psalm—, explicó que el punto de quiebre fue la inseguridad emocional y financiera que vivía con Kanye. “No sentirme segura, emocional ni financieramente, fue una de las señales más claras de que debía terminar el matrimonio”, confesó.

Y hubo momentos dolorosos que dejaron huella. “Hay cosas que simplemente no se dicen en público. Eso cruzó todos los límites”, dijo en referencia a cuando Kanye reveló públicamente que consideraron abortar a su hija North.

La empresaria dijo que su salud mental estaba en juego si seguía casada / Especial
“Tuve que salvarme por mis hijos”

Kim también habló de su salud mental y cómo esta fue clave en su decisión: “Cuando tu estabilidad emocional está en juego, y eso te impide criar bien a tus hijos, tienes que tomar decisiones. Tuve que salvarme”.

El divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West se finalizó en noviembre de 2022, aunque su separación se anunció desde 2021. Lo que hoy sorprende es la frialdad con la que Kim recuerda ese matrimonio: "tóxico", inestable, impredecible. Pero también lo deja claro: su prioridad fueron, son y seguirán siendo sus hijos.

La socielité reconoce que vivió un matrimonio tóxico / Redes Sociales
