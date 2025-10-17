¡No abras este archivo en WhatsApp! Detectan virus que roba tus datos

La empresa de ciberseguridad Trend Micro Inc. lanzó una alerta urgente tras detectar un virus que se propaga con velocidad a través de WhatsApp Web. El malware, identificado como “SORVEPOTEL”, se distribuye mediante un archivo comprimido en formato ZIP que aparenta ser inofensivo, pero al ejecutarse roba información del usuario y se envía automáticamente a todos sus contactos.

El malware SORVEPOTEL se propaga por mensajes de WhatsApp; evita descargar archivos desconocidos. / iStock

Así opera el malware

El documento llega con nombres que inspiran confianza —como “reporte médico” o “documento de facturación”—, pero en realidad contiene un programa malicioso que secuestra la cuenta de WhatsApp y extrae datos personales del dispositivo infectado.

El ataque se dirige principalmente a usuarios que usan la versión web de WhatsApp en computadoras con sistema operativo Windows, lo que facilita la ejecución del archivo contaminado.

WhatsApp en alerta: abrir archivos ZIP de contactos desconocidos podría comprometer tus datos. / iStock

Alerta en expansión

Aunque la primera alerta fue emitida en Brasil, Trend Micro advirtió que la amenaza podría extenderse rápidamente a otros países de Latinoamérica debido a su capacidad de propagación automática.

Protege tu cuenta: no descargues ni ejecutes archivos sospechosos que circulan en WhatsApp.. / Pixabay

Cómo protegerte del “SORVEPOTEL”

La empresa recomendó tres medidas clave para evitar caer en este tipo de ataques:

Desactivar las descargas automáticas en WhatsApp.

Verificar la fuente del mensaje , intentando contactar al remitente por llamada o SMS antes de abrir cualquier documento sospechoso.

Fortalecer la conciencia digital, aprendiendo a reconocer archivos maliciosos y evitando abrir documentos comprimidos no solicitados.

Especialistas recomiendan desactivar descargas automáticas y verificar la fuente de los archivos en WhatsApp. / Pixabay

Trend Micro enfatizó que el objetivo principal del virus es robar información sensible y comprometer cuentas personales, por lo que exhortó a los usuarios a mantener actualizado su antivirus y a no compartir documentos de origen dudoso.