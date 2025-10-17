¡No abras este archivo en WhatsApp! Detectan virus que roba tus datos

Cuidado con los archivos sospechosos en WhatsApp: un nuevo virus puede robar tu información personal | Especial
Laura Reyes Medrano
17 de Octubre de 2025

La empresa de ciberseguridad Trend Micro Inc. lanzó una alerta urgente tras detectar un virus que se propaga con velocidad a través de WhatsApp Web. El malware, identificado como “SORVEPOTEL”, se distribuye mediante un archivo comprimido en formato ZIP que aparenta ser inofensivo, pero al ejecutarse roba información del usuario y se envía automáticamente a todos sus contactos.

El malware SORVEPOTEL se propaga por mensajes de WhatsApp; evita descargar archivos desconocidos. / iStock
Así opera el malware

El documento llega con nombres que inspiran confianza —como “reporte médico” o “documento de facturación”—, pero en realidad contiene un programa malicioso que secuestra la cuenta de WhatsApp y extrae datos personales del dispositivo infectado.
El ataque se dirige principalmente a usuarios que usan la versión web de WhatsApp en computadoras con sistema operativo Windows, lo que facilita la ejecución del archivo contaminado.

WhatsApp en alerta: abrir archivos ZIP de contactos desconocidos podría comprometer tus datos. / iStock
Alerta en expansión

Aunque la primera alerta fue emitida en Brasil, Trend Micro advirtió que la amenaza podría extenderse rápidamente a otros países de Latinoamérica debido a su capacidad de propagación automática.

Protege tu cuenta: no descargues ni ejecutes archivos sospechosos que circulan en WhatsApp.. / Pixabay
Cómo protegerte del “SORVEPOTEL”

La empresa recomendó tres medidas clave para evitar caer en este tipo de ataques:

  • Desactivar las descargas automáticas en WhatsApp.

  • Verificar la fuente del mensaje, intentando contactar al remitente por llamada o SMS antes de abrir cualquier documento sospechoso.

  • Fortalecer la conciencia digital, aprendiendo a reconocer archivos maliciosos y evitando abrir documentos comprimidos no solicitados.

Especialistas recomiendan desactivar descargas automáticas y verificar la fuente de los archivos en WhatsApp. / Pixabay
Trend Micro enfatizó que el objetivo principal del virus es robar información sensible y comprometer cuentas personales, por lo que exhortó a los usuarios a mantener actualizado su antivirus y a no compartir documentos de origen dudoso.

