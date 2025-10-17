¿Dónde se vive más? Así el ranking mundial de esperanza de vida 2025; México ocupa el lugar 94

Vivir más de 80 años no es igual de fácil en todo el planeta. Según datos de la ONU y plataformas como Macrotrends, el promedio global de esperanza de vida en 2025 es de 73.49 años, pero la diferencia entre los países con mayor y menor longevidad es de más de 30 años.

Y sí, México no está precisamente en la cima del ranking: ocupa el lugar 94, muy por debajo de Perú, Argentina, Estados Unidos, Cuba o Colombia.

Mónaco se corona como la nación donde la personas viven más / FREEPIK

Mónaco, campeón de la longevidad

El principado europeo de Mónaco se corona como el país donde más se vive: 86.5 años en promedio. Le siguen de cerca San Marino (85.8), Hong Kong (85.6) y Japón (84.8), todos países con sistemas de salud sólidos, bajo índice de criminalidad y dietas bajas en ultraprocesados.

"Los residentes de Mónaco viven una media de 86,5 años, la más alta del mundo", destaca el informe global.

Otros países con cifras destacadas son Australia (84.1), Corea del Sur (84.4) e Italia (83.9). Estados Unidos, por su parte, se queda bastante abajo con apenas 79.5 años.

Son varios factores los que afectan la salud de todo un país / FREEPIK

Nigeria, al fondo de la tabla

Del otro lado de la moneda, la situación es alarmante en algunas naciones africanas. Nigeria tiene la esperanza de vida más baja: 54.6 años, seguido de Chad (55.2) y la República Centroafricana (57.7).

"Muchos de estos países enfrentan desafíos constantes: acceso limitado a la atención médica, desnutrición y alta mortalidad infantil", explica el análisis.

Estas cifras reflejan no solo brechas económicas, sino desigualdad brutal en acceso a salud, agua potable y condiciones básicas de vida.

Mujeres viven más (en todos lados)

No importa en qué parte del mundo estés, las mujeres viven más que los hombres. La diferencia global es de 5 años: ellas promedian 76.2 años, ellos 70.9. El caso más extremo está en Rusia, donde la brecha es de casi 12 años.

“Las mujeres viven más que los hombres en todos los países, con una diferencia media de cinco años a nivel mundial”, se lee en el informe.

El estudio revela que las mujeres viven más que los hombres (no importa dónde leas esto) / FREEPIK

¿Y México cómo va?

En nuestro país, la esperanza de vida sigue en proceso de recuperación tras los estragos de la pandemia. México está en la posición 94 del ranking global:

Ambos sexos: 75.45 años

Mujeres: 78.17 años

Hombres: 72.63 años

Factores como las enfermedades crónicas, el tabaquismo, la mala alimentación y el acceso desigual a servicios médicos siguen pesando fuerte.

Las enfermedades crónicas están terminando con la población mexicana / FREEPIK

¿Por qué vivimos más (o menos)?

Los expertos coinciden: vivir más no depende solo de genética. Influyen también:

Sistema de salud

Dieta y nutrición

Condiciones laborales y ambientales

Nivel socioeconómico

Estilo de vida (¡adiós cigarros y azúcares!)

Esperanza de vida en el mundo. / CONTRA

Actualmente, casi dos tercios de las muertes globales se deben a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares. Estos pedecimientos son ahora la principal causa de muerte a nivel mundial (…) lo que subraya la importancia de abordar factores de riesgo como la obesidad y el tabaquismo.