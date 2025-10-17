Metrobús CDMX amplía servicio nocturno: ahora Línea 2 y Línea 7 operan hasta la madrugada los fines de semana

El Metrobús de la Ciudad de México anunció la ampliación de su horario nocturno para los fines de semana. Desde el 17 de octubre de 2025, las líneas 2 y 7 se suman al servicio hasta la 1:00 de la madrugada, uniéndose a la Línea 1, atendiendo la demanda de usuarios que requieren transporte en horarios extendidos durante viernes y sábado.
¿Qué líneas tienen servicio nocturno extendido y en qué horario?
Línea 1 (Indios Verdes ↔ El Caminero): operará los viernes y sábados con servicio hasta la 1:00 a.m.
Línea 2 (Tepalcates ↔ Tacubaya): ahora brinda servicio hasta la 1:00 a.m. los viernes y sábados.
Línea 7 (Indios Verdes ↔ Campo Marte): también extenderá su horario en esos días para operar hasta la 1:00 a.m.
Tarifa y condiciones del servicio
El costo del pasaje se mantiene en $6 pesos por viaje. Se aceptarán distintas formas de pago: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias (crédito o débito), así como dispositivos con NFC (relojes, teléfonos).
Se mantienen las exenciones o gratuidades habituales: personas de 70 años o más con credencial INE o INAPAM, personas con discapacidad evidente o con la documentación correspondiente, y niñas o niños menores de cinco años acompañados.
Horario habitual versus horario extendido
Horario general del Metrobús CDMX los días normales:
• Lunes a viernes: 04:30-00:00 horas
• Sábados: 04:30-00:00 horas
• Domingos y festivos: 05:00-00:00 horas
Fines de semana (viernes y sábado) con horario extendido para Líneas 1, 2 y 7: hasta la 1:00 a.m.
La ampliación del servicio nocturno del Metrobús representa una respuesta concreta a la necesidad de movilidad urbana durante las madrugadas de fin de semana en la CDMX. Con Líneas 1, 2 y 7 operando hasta la 1:00 a.m. y manteniendo tarifas accesibles, se busca facilitar el traslado seguro y confiable para quienes trabajan tarde, salen de actividades culturales o sociales, o simplemente regresan a casa pasada la medianoche.