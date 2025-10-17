Metrobús CDMX amplía servicio nocturno: ahora Línea 2 y Línea 7 operan hasta la madrugada los fines de semana

El Metrobús de la Ciudad de México anunció la ampliación de su horario nocturno para los fines de semana. Desde el 17 de octubre de 2025, las líneas 2 y 7 se suman al servicio hasta la 1:00 de la madrugada, uniéndose a la Línea 1, atendiendo la demanda de usuarios que requieren transporte en horarios extendidos durante viernes y sábado.

Este nuevo horario comienza el 17 de octubre. / iStock

¿Qué líneas tienen servicio nocturno extendido y en qué horario?

Línea 1 (Indios Verdes ↔ El Caminero): operará los viernes y sábados con servicio hasta la 1:00 a.m.

Línea 2 (Tepalcates ↔ Tacubaya): ahora brinda servicio hasta la 1:00 a.m. los viernes y sábados.

Línea 7 (Indios Verdes ↔ Campo Marte): también extenderá su horario en esos días para operar hasta la 1:00 a.m.

Solo participan algunas líneas del Metrobús. / iStock

Tarifa y condiciones del servicio

El costo del pasaje se mantiene en $6 pesos por viaje. Se aceptarán distintas formas de pago: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias (crédito o débito), así como dispositivos con NFC (relojes, teléfonos).

Se mantienen las exenciones o gratuidades habituales: personas de 70 años o más con credencial INE o INAPAM, personas con discapacidad evidente o con la documentación correspondiente, y niñas o niños menores de cinco años acompañados.

La tarifa se mantiene en $6 pesos. / iStock

Horario habitual versus horario extendido

Horario general del Metrobús CDMX los días normales:

• Lunes a viernes: 04:30-00:00 horas

• Sábados: 04:30-00:00 horas

• Domingos y festivos: 05:00-00:00 horas

Fines de semana (viernes y sábado) con horario extendido para Líneas 1, 2 y 7: hasta la 1:00 a.m.

Consulta los horarios del Metrobús CDMX. / iStock

La ampliación del servicio nocturno del Metrobús representa una respuesta concreta a la necesidad de movilidad urbana durante las madrugadas de fin de semana en la CDMX. Con Líneas 1, 2 y 7 operando hasta la 1:00 a.m. y manteniendo tarifas accesibles, se busca facilitar el traslado seguro y confiable para quienes trabajan tarde, salen de actividades culturales o sociales, o simplemente regresan a casa pasada la medianoche.