CDMX rompe récord en producción de flor de cempasúchil: 6.3 millones de plantas para Día de Muertos

En vísperas del Día de Muertos, la Ciudad de México logró una cifra récord en la producción de flor de cempasúchil: 6.3 millones de plantas cultivadas en la capital. Así lo anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la presentación del “Sendero de las Almas” en Xochimilco, donde convocó a apoyar el consumo local de esta flor emblemática.

La Ciudad de México logró una cifra récord en la producción de flor de cempasúchil. / X: @ClaraBrugadaM

¿Por qué se considera un récord la producción de cempasúchil en CDMX?

Este volumen de 6.3 millones de plantas representa la mayor producción local registrada hasta ahora. La producción se concentra principalmente en zonas como Xochimilco y Milpa Alta, donde los floricultores han rehabilitado parcelas afectadas por inundaciones, reforzado caminos rurales y reabierto rutas de venta directa.

La presidenta capitalina aprovechó el evento para hacer un llamado a los ciudadanos: al adornar sus altares y caminos con flores, promover el consumo de ejemplares producidos en la ciudad, favoreciendo la economía local.

Clara Brugada hizo un llamado al consumo local. / X:@ClaraBrugadaM

Apoyos y acciones para los floricultores capitalinos

La administración de la CDMX anunció que destinará apoyo para los productores mediante:

Instalación de rutas de venta directa que conecten el campo con mercados urbanos.

Rehabilitación de parcelas que se inundaron o tuvieron daños previos, con saneamiento del terreno.

Mejora de caminos rurales (más de 13 km rehabilitados en zonas chinamperas) para facilitar movilización de flores.

Además, se anunció un programa cultural y artístico con motivo del Día de Muertos:

500 actividades en la CDMX entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre.

Ofrenda Monumental en el Zócalo, desfile de Catrinas, feria del cempasúchil y otros eventos en espacios públicos.

Se esperaba la presencia de aproximadamente 5 millones de asistentes a estas actividades.

El gobierno capitalino anunció que contempla alrededor de 500 actividades de Día de Muertos. / iStock

Retos del mercado del cempasúchil: clima y competencia externa

Aunque CDMX celebra su cifra récord, productores en otros estados, especialmente Puebla, han reportado problemas derivados del exceso de lluvias que dañaron cultivos. Esto puede generar presiones de precio y oferta en la región metropolitana.

La flor de cempasúchil enfrenta competencia internacional. / iStock

Por otro lado, la flor de cempasúchil enfrenta competencia internacional: empresas de China han logrado penetrar el mercado con producción industrial, representando un reto para los productores mexicanos