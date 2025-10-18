Cometa 3I-ATLAS: Así puedes verlo en México sin fallar en el intento

Estará pasando cerca de la Tierra entre octubre y noviembre de 2025

El cuerpo celeste fue detectado el 1 de julio por el telescopio del sistema ATLAS, financiado por la NASA.
Jorge Reyes Padrón
18 de Octubre de 2025

El universo vuelve a sorprendernos. El Cometa 3I-ATLAS, una roca viajera que no pertenece al Sistema Solar, estará pasando cerca de la Tierra entre octubre y noviembre de 2025, y se podrá ver desde México si el cielo lo permite.

Este cuerpo celeste fue detectado el 1 de julio por el telescopio del sistema ATLAS, financiado por la NASA, en Río Hurtado, Chile. La agencia espacial lo clasificó como un objeto interestelar, el tercero en su tipo en ser observado desde nuestro planeta, gracias a que "la forma hiperbólica de su trayectoria orbital no parece girar alrededor del sol".

Eso significa que no se trata de un cometa cualquiera. Es una rareza espacial que viene de otro sistema estelar, y que cruzará el cielo mexicano justo después del anochecer, en dirección noroeste, entre las constelaciones de Hércules y Lyra.

¿Cómo verlo desde México sin fallar?

El pico de visibilidad del cometa será entre el 20 y el 30 de octubre, y si quieres ser parte del reducido club de quienes lo vean, sigue estos consejos de oro:

1. Aléjate de las luces de la ciudad
Busca lugares sin contaminación lumínica: parques ecológicos, reservas naturales, zonas rurales. Mientras más oscuro, mejor.

2. Usa apps de astronomía
SkySafari, Stellarium o Star Walk 2 te permiten ubicar al cometa en tiempo real. Solo apunta tu celular al cielo.

3. Consulta el clima antes de salir
Nubes y humedad pueden arruinar la noche. Revisa el pronóstico y elige bien tu fecha.

4. Lleva binoculares o telescopio (si tienes)
Aunque se espera que sea visible a simple vista, cualquier ayuda óptica hará que lo veas mejor.

5. Adapta tus ojos a la oscuridad
Llega media hora antes al punto de observación para que tu vista se acostumbre y no te pierdas ni un brillo.

Esta puede ser tu única oportunidad en la vida para ver algo así: un visitante interestelar cruzando el cielo mexicano. Si alguna vez soñaste con mirar más allá de las estrellas, esta es tu chance. Porque el universo también tiene sus rockstars... y este viene de fuera del vecindario solar.

