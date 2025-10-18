SAT te cobrará por salir del país: esto es lo que debes saber

El SAT implementará un nuevo cobro por la autorización de salida de menores de edad del país, de acuerdo con la reforma a la Ley Federal de Derechos. La medida aplica para casos en los que los menores viajen sin ambos padres o sin la tutela correspondiente, y busca reforzar la seguridad y control de los viajes internacionales de la niñez.

El SAT implementará un nuevo cobro por la autorización de salida de menores de edad del país. / iStock

¿En qué consiste el cobro del SAT para salir de México?

El cobro será de $294.01 pesos por cada trámite de autorización de salida, conocido como Formato de Autorización de Salida del Territorio Nacional (SAM). Este trámite es necesario cuando un menor viaja al extranjero sin la presencia de ambos padres, y será obligatorio presentarlo ante el Instituto Nacional de Migración (INM).

SAT cobrará $294.01 pesos por autorizar salida de menores del país. / iStock

¿Quiénes estarán obligados y quiénes quedan exentos?

Obligados a pagar: menores que viajen solos, sin ambos padres o tutores legales o con una persona que no sea su tutor legal.

Exentos: menores que viajen acompañados por ambos padres o tutores con pasaportes vigentes y documentación completa.

El cobro aplicará cuando un menor de edad o una persona sujeta a tutela salga de México sin ambos padres o tutores. / iStock

¿Por qué se implementa esta nueva tarifa?

Según el SAT, la medida busca fortalecer los mecanismos de control migratorio, evitar trámites fraudulentos y proteger los derechos de los menores que viajan al extranjero. Además, la tarifa contribuye al presupuesto federal mediante los ingresos por la Ley Federal de Derechos.

La medida busca proteger a los menores y garantizar que todos los viajes se realicen dentro de la normativa legal vigente. / iStock

¿Cuándo entra en vigor y cómo funcionará?

La cuota entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Los interesados deberán presentar el Formato SAM ante el INM y cubrir el pago correspondiente a través de los medios oficiales del SAT. Los comprobantes de pago serán requisito indispensable para obtener la autorización de salida del país.