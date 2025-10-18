¿Guillermo del Toro odia la IA? Su contundente mensaje en la proyección de “Frankenstein”

Durante la presentación de su esperada película "Frankenstein" en Nueva York, Guillermo del Toro sorprendió al público con una declaración contundente contra la inteligencia artificial. El director mexicano subrayó que la amenaza de la IA va más allá del simple desplazamiento laboral, afectando la esencia misma de la humanidad.

"Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro. / Netflix

La defensa del arte humano

Del Toro destacó que su nueva película es una "ópera hecha por humanos y para humanos", enfatizando que todos los decorados son reales. Subrayó que el arte no solo es necesario, sino urgente, y que su filme busca recordar al público la importancia del trabajo humano en la creación artística.

Del Toro destacó que su nueva película es una "ópera hecha por humanos y para humanos". / Netflix

¿Qué dijo Guillermo del Toro de la IA?

Al concluir su intervención, el cineasta expresó con firmeza: "¡La IA se puede ir al carajo!", provocando los aplausos del público presente. Esta declaración refleja su postura crítica hacia el avance de la inteligencia artificial en el ámbito artístico.

Guillermo del Toro en la proyección de Frankenstein en NY. / X

La visión del director

Del Toro describió los tiempos actuales como una "época de terror e intimidación", señalando que la respuesta debe ser mantenernos humanos en un mundo que empuja hacia una "comprensión bipolar de la humanidad". Su mensaje resalta la importancia de preservar la esencia humana frente a los avances tecnológicos.

Con su enérgico pronunciamiento, Guillermo del Toro reafirma su compromiso con el arte hecho por humanos y su rechazo a la sustitución de la creatividad humana por la inteligencia artificial. Su postura invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la creación artística y la necesidad de preservar la humanidad en el proceso creativo.

¿Cuándo y dónde ver "Frankenstein" de Guillermo del Toro?

La nueva película del cineasta mexicano llegará primero a cines el 23 de octubre, para después estrenarse en Netflix el 7 de noviembre. Ojo: no se estrenará ni en Cinépolis ni Cinemex; solo se proyectará en cines seleccionados. Aquí puedes ver cuáles son.

Cines que proyectarán "Frankenstein" en México de Guillermo del Toro. / Netflix