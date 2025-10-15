"Frankenstein" de Guillermo del Toro llega a cines de México: fechas, salas y todo lo que necesitas saber

El próximo 23 de octubre de 2025, la nueva adaptación de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro llegará a cines seleccionados en México, ofreciento una experiencia cinematográfica única antes de su estreno en Netflix el 7 de noviembre.

Se estrenará el 7 de noviembre por Netflix. / Pimienta Films

¿Dónde se proyectará?

En la Ciudad de México, las siguientes salas han confirmado la proyección de la película:

Cineteca Nacional Xoco

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Nacional Chapultepec

Cine Tonalá

La Casa del Cine

Cinemanía

Sala Julio Bracho (CCU)

Museo Universitario del Chopo

Cinedot Azcapotzalco

Cinespot Tláhuac

Cinetop Azcapotzalco

Cinemas WTC

Cine Linterna Mágica

Autocinema Coyote Insurgentes

Autocinema Coyote Polanco

Solo se proyectará en cines seleccionados antes de su estreno por Netflix. / Netflix

Estado de México

Film Club Café

Cineteca Mexiquense

Cinedot Coacalco

Cinedot Los Reyes

Cinetop Ecatepec

Cinemas Plaza Mariana

Cineplex Atlacomulco

Cinestar San Mateo

Cinemas Lerma

Cinema Plaza Valle Cine

Xilotzin

Cineplex Ixtapaluca

Además, en otros estados de la República Mexicana, la película estará disponible en más de 50 salas de cine en 28 estados, evitando las grandes cadenas comerciales para ofrecer un acceso más económico al público.

Lista de salas para ver Frankenstein en México. / Pimienta Films

¿Qué esperar de la adaptación de Guillermo del Toro?

Frankenstein es una adaptación del clásico de Mary Shelley, dirigida por el ganador del Óscar, es protagonizada por Oscar Isaac como Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como la criatura. La película ha sido aclamada por su dirección artística y narrativa, ofreciendo una visión única del monstruo clásico.

La película ha sido aclamada por su dirección artística y narrativa. / Netflix

Fechas clave para ver 'Frankenstein' de Guillermo del Toro

Estreno en cines en México: 23 de octubre

Estreno en Netflix: 7 de noviembre de 2025

