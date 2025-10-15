"Frankenstein" de Guillermo del Toro llega a cines de México: fechas, salas y todo lo que necesitas saber

La esperada adaptación de Guillermo del Toro llega a los cines de México, pero solo en salas seleccionadas

&quot;Frankenstein&quot; de Guillermo del Toro llega a cines de México: fechas, salas y todo lo que necesitas saber
Frankenstein de Guillermo del Toro | Pimienta Films
Laura Reyes Medrano
15 de Octubre de 2025

El próximo 23 de octubre de 2025, la nueva adaptación de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro llegará a cines seleccionados en México, ofreciento una experiencia cinematográfica única antes de su estreno en Netflix el 7 de noviembre

Se estrenará el 7 de noviembre por Netflix. / Pimienta Films
¿Dónde se proyectará?

En la Ciudad de México, las siguientes salas han confirmado la proyección de la película:

  • Cineteca Nacional Xoco

  • Cineteca Nacional de las Artes

  • Cineteca Nacional Chapultepec

  • Cine Tonalá

  • La Casa del Cine

  • Cinemanía

  • Sala Julio Bracho (CCU)

  • Museo Universitario del Chopo

  • Cinedot Azcapotzalco

  • Cinespot Tláhuac

  • Cinetop Azcapotzalco

  • Cinemas WTC

  • Cine Linterna Mágica

  • Autocinema Coyote Insurgentes

  • Autocinema Coyote Polanco 

Solo se proyectará en cines seleccionados antes de su estreno por Netflix. / Netflix
Estado de México

  • Film Club Café
  • Cineteca Mexiquense
  • Cinedot Coacalco
  • Cinedot Los Reyes
  • Cinetop Ecatepec
  • Cinemas Plaza Mariana
  • Cineplex Atlacomulco
  • Cinestar San Mateo
  • Cinemas Lerma
  • Cinema Plaza Valle Cine
  • Xilotzin
  • Cineplex Ixtapaluca

Además, en otros estados de la República Mexicana, la película estará disponible en más de 50 salas de cine en 28 estados, evitando las grandes cadenas comerciales para ofrecer un acceso más económico al público.

Lista de salas para ver Frankenstein en México. / Pimienta Films
¿Qué esperar de la adaptación de Guillermo del Toro?

Frankenstein es una adaptación del clásico de Mary Shelley, dirigida por el ganador del Óscar, es protagonizada por Oscar Isaac como Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como la criatura. La película ha sido aclamada por su dirección artística y narrativa, ofreciendo una visión única del monstruo clásico. 

La película ha sido aclamada por su dirección artística y narrativa. / Netflix
Fechas clave para ver 'Frankenstein' de Guillermo del Toro

Estreno en cines en México: 23 de octubre

Estreno en Netflix: 7 de noviembre de 2025
 

