"Frankenstein" de Guillermo del Toro llega a cines de México: fechas, salas y todo lo que necesitas saber

El próximo 23 de octubre de 2025, la nueva adaptación de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro llegará a cines seleccionados en México, ofreciento una experiencia cinematográfica única antes de su estreno en Netflix el 7 de noviembre.
¿Dónde se proyectará?
En la Ciudad de México, las siguientes salas han confirmado la proyección de la película:
Cineteca Nacional Xoco
Cineteca Nacional de las Artes
Cineteca Nacional Chapultepec
Cine Tonalá
La Casa del Cine
Cinemanía
Sala Julio Bracho (CCU)
Museo Universitario del Chopo
Cinedot Azcapotzalco
Cinespot Tláhuac
Cinetop Azcapotzalco
Cinemas WTC
Cine Linterna Mágica
Autocinema Coyote Insurgentes
Autocinema Coyote Polanco
Estado de México
- Film Club Café
- Cineteca Mexiquense
- Cinedot Coacalco
- Cinedot Los Reyes
- Cinetop Ecatepec
- Cinemas Plaza Mariana
- Cineplex Atlacomulco
- Cinestar San Mateo
- Cinemas Lerma
- Cinema Plaza Valle Cine
- Xilotzin
- Cineplex Ixtapaluca
Además, en otros estados de la República Mexicana, la película estará disponible en más de 50 salas de cine en 28 estados, evitando las grandes cadenas comerciales para ofrecer un acceso más económico al público.
¿Qué esperar de la adaptación de Guillermo del Toro?
Frankenstein es una adaptación del clásico de Mary Shelley, dirigida por el ganador del Óscar, es protagonizada por Oscar Isaac como Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como la criatura. La película ha sido aclamada por su dirección artística y narrativa, ofreciendo una visión única del monstruo clásico.
Fechas clave para ver 'Frankenstein' de Guillermo del Toro
Estreno en cines en México: 23 de octubre
Estreno en Netflix: 7 de noviembre de 2025