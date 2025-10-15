Cae Donovan 'N', segundo supuesto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Donovan 'N' fue detenido por su presunta participación en el asesinato del abogado David Cohen, ocurrido el pasado 13 de octubre a las afueras de Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc. La noticia fue confirmada por el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, quien aseguró que en este caso “no habrá impunidad”.

“Esta tarde, compañeros de SSCCDMX detuvieron a Donovan 'N', identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en alcaldía Cuauhtémoc”, publicó el mando policiaco en su cuenta de X, antes Twitter.

Ya van dos detenidos por la muerte del abogado David Cohen / Redes Sociales

Detienen a Donovan ’N’ tras trabajos de investigación

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la captura se logró gracias a labores de investigación, inteligencia y seguimiento por parte de los monitoristas del C2. El sospechoso ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

“Las indagatorias continúan para que en éste, como en otros casos, no haya impunidad”, recalcó el funcionario.

Donovan 'N' supuestamente acompañó a Héctor 'N' para dispararle al abogado / X: @PabloVazC

El primer detenido y el móvil del crimen

La detención de Donovan 'N' se suma a la de Héctor 'N', quien fue capturado luego de dispararle al litigante y echarse a correr en medio e la gente.

Durante su declaración, el sicario confesó que acudió a Ciudad Judicial acompañado por un amigo, y que por el asesinato de David Cohen le prometieron 50 mil pesos. Dijo que recibiría el dinero después de realizar el "jale".

La Policía presentó al supuesto acompañante del sicario / X: @PabloVazC

¿Quién era David Cohen?

El abogado David Cohen Sacal no era un nombre cualquiera. A lo largo de su carrera defendió a clientes de alto perfil, entre ellos figuras del deporte, el espectáculo y el sector empresarial.

Uno de sus casos más recientes fue el de Guillermo “Billy” Álvarez, exdirectivo del Cruz Azul, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. También llevó el mediático pleito legal entre Sebastián Rulli y Cecilia Galiano por la disputa de una camioneta en 2014.

Héctor 'N' fue quien disparó contra el abogado David Cohen / Redes Sociales