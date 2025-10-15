Nodal tramita nacionalidad mexicana para su hija: “Es un honor transmitirle sus raíces”

Christian Nodal inició el proceso legal para que su hija pueda obtener la nacionalidad mexicana. Así lo confirmó su abogado César Muñoz mediante un comunicado oficial, en el que también aprovechó para aclarar otras polémicas recientes sobre pensión alimenticia y permisos de viaje.

El abogado del cantante fue claro al explicar los motivos detrás de esta gestión, que según él, no es nueva ni improvisada. “Por este medio también se comunica de manera pública y respetuosa la intención de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano de la pequeña hija de mi representado”, señaló Muñoz.

La pequeña es producto de la relación entre Nodal y Cazzu / Redes Sociales

“Christian Jesús González Nodal considera un honor transmitirle a su hija el orgullo de sus raíces de ser mexicana, así como su deseo de que también pueda disfrutar plenamente la identidad y las oportunidades que ello representa”, indicó en la misiva.

Además de subrayar el valor cultural y afectivo, el abogado hizo un llamado a los medios de comunicación: “Hacemos un llamado respetuoso a los medios de comunicación y al público a no difundir información falsa o unilateral”.

El compositor busca que su hija tenga legalmente las raíces mexicanas / IG: @nodal

“Sí cumple”: abogado responde a las críticas

El comunicado también incluyó una postura clara sobre los rumores en torno a la pensión alimenticia y la supuesta negativa a permitir viajes de la menor. De acuerdo con César Muñoz, Nodal ha cumplido en tiempo y forma con todo lo requerido por la ley argentina.

“Las aportaciones realizadas por su cliente sumarían varios millones de pesos mexicanos, respaldadas con comprobantes oficiales y superando lo exigido por la Ley Argentina”, expuso la defensa del cantante.

Sobre los permisos de viaje, también fue enfático: “Nodal nunca se ha negado a otorgar permisos de viaje, incluso cuando las solicitudes se presentaron sin la anticipación requerida”.

Los abogados de Nodal sacaron un comunicado explicando el proceso de nacionalidad / Especial

La batalla legal, sin contacto presencial

El abogado recordó que todas las audiencias del proceso judicial familiar se llevaron a cabo de forma virtual, lo cual impidió cualquier encuentro entre las partes. Asimismo, advirtió que los detalles están protegidos por la ley.

“Las mediaciones recientes son confidenciales y están protegidas por la legislación argentina, por lo que divulgar detalles de estos procesos constituye una infracción legal”, finalizó.

La defensa de Nodal explicó que su cliente ha cumplido con todas sus obligaciones como papá / Redes Sociales