Didi se cae en México y deja a miles sin servicio: esto dijo la empresa

¿Intentaste pedir un Didi y no pasó nada? No fuiste el único. Este martes, la aplicación de transporte presentó una caída generalizada en México que dejó a miles de usuarios sin poder pedir viajes, pagar servicios o siquiera iniciar sesión.

Desde la madrugada, usuarios comenzaron a reportar fallas en la app a través de redes sociales. El portal especializado Downdetector registró el primer pico de fallos alrededor de las 4:45 de la mañana, pero para las 7:30 hrs ya se habían recibido mil 825 reportes relacionados con errores para conectarse con el servidor, iniciar sesión o simplemente abrir la plataforma. A las 8:15, otros 1,369 usuarios seguían reportando errores y así continuó hasta pasado medio día.

Mucha gente no sabía qué estaba pasando con la aplicación / FB: @DiDiMexico

¿Didi se va de México?

¡Falso! Como ya es costumbre en internet, los rumores no se hicieron esperar y varios usuarios comenzaron a asegurar que Didi saldría del país. Sin embargo, la empresa ya aclaró el chisme y negó tajantemente que estén preparando su retiro del mercado mexicano.

“Algunos de los usuarios están experimentando dificultades en acceder a nuestros servicios debido a una inesperada caída de la app de DiDi. Nuestros equipos están trabajando de manera urgente en resolver este problema, y los servicios se estarán restableciendo gradualmente a lo largo del día. Les ofrecemos disculpas por los inconvenientes y agradecemos su paciencia y comprensión”, expuso la empresa.

Los reportes de la falla empezaron a llegar desde la madrugada de este martes / FB: @DiDiMexico

¿Y cuándo volverá todo a la normalidad?

Así que si no pudiste moverte hoy, no fue porque te cancelaron los planes, sino porque la plataforma simplemente colapsó y durante el día se estará restableciendo su aplicación debido a unas actualizaciones.

Aunque Didi no dio una hora exacta para el restablecimiento total del servicio, aseguraron que todo quedará resuelto “a lo largo del día”. Mientras tanto, los memes, las quejas y los usuarios varados siguen llenando X, antes Twitter.

Didi salió a explicar qué estaba pasando con su aplicación / FB: @DiDiMexico