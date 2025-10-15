Casas embrujadas en CDMX: conoce los lugares más aterradores y misteriosos

Si alguna vez has sentido un escalofrío caminando por una calle de la CDMX, tal vez no estabas imaginando cosas. La ciudad está llena de casas con historias oscuras, fantasmas y rituales que dejaron huella. Desde llantos de bebé hasta presencias misteriosas, estas casas son todo menos aburridas. ¿Listo para un recorrido que te pondrá los pelos de punta?

Conoce las historias de las casas embrujadas en CDMX. / iStock

Las casas embrujadas más aterradoras de la CDMX

1. Casa de las Brujas – Colonia Roma

Esta mansión con techos puntiagudos parece salida de un cuento de terror. En su interior, la curandera Pachita realizaba rituales espirituales que, según cuentan, dejaron huella en el lugar. Vecinos aseguran haber escuchado lamentos y visto luces extrañas. ¿Te atreverías a entrar?

IG: @turismo_cdmx_

2. Casa Negra – Colonia Roma

Un hospital que terminó en tragedia. Tras un incendio y una serie de muertes misteriosas, la casa quedó marcada por energías negativas. Hoy, su fachada oscura y su historia la convierten en un lugar que pocos se atreven a visitar.

3. Casa de la Ogresa – Colonia Roma

Felícitas Sánchez Aguillón, conocida como la "Ogresa de la Roma", fue una enfermera acusada de asesinar a varios niños. Aunque fue detenida, la casa donde ocurrieron los hechos mantiene una atmósfera pesada y, según vecinos, durante la noche se escuchan llantos de bebé.

4. Posada del Sol – Colonia Doctores

Este edificio abandonado alguna vez fue un lujoso hotel. Tras la caída en desgracia de su propietario, comenzaron a surgir historias de rituales satánicos y apariciones de una niña en los pasillos subterráneos. Aunque su acceso está prohibido, muchos se aventuran a entrar por la noche.

Google Maps

5. Casona de Fidel – Colonia Roma

Fidel, un joven que vivió con sus abuelos en esta casa, comenzó a realizar rituales satánicos en el sótano tras la muerte de sus padres. Se dice que esto provocó la aparición de presencias fantasmales que aún rondan el lugar.

6. Casa de Cañitas – Colonia Popotla

Popularizada por el libro de Carlos Trejo, esta casa es conocida por sus sucesos paranormales, incluyendo posesiones y ataques demoníacos. Hoy, se ha convertido en un santuario de objetos poseídos y es un destino para los más valientes.

Redes sociales

7. Casa de la Tía Toña – Bosque de Chapultepec

Oculta entre los árboles del bosque, esta casa guarda la leyenda de una mujer que adoptaba niños en situación de calle. Tras sufrir traiciones, se dice que los asesinó y arrojó sus cuerpos al río cercano. Visitantes aseguran ver su figura en las ventanas o escuchar gritos en la noche.

¿Te atreves a visitarlas?

Si eres fan del misterio y la adrenalina, estas casas son perfectas para un recorrido nocturno lleno de historias escalofriantes. Pero cuidado… la curiosidad mató al gato, y también podría asustarte a ti.