Mexibús y Mexicable también aumentan costo del pasaje en Estado de México

Viajar en transporte público por el Estado de México será más caro a partir de esta semana. Mexibús y Mexicable —dos de los sistemas de transporte masivo más utilizados en la zona metropolitana— incrementaron sus tarifas desde el 15 de octubre, como parte del ajuste general que el gobierno estatal autorizó para todo el sistema de transporte mexiquense.

El alza se suma al incremento del 17 % en combis, microbuses y autobuses concesionados, y ha generado críticas de usuarios que consideran que el aumento “golpea directamente a la economía familiar” en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Desde este 15 de octubre el pasaje aumentó en el Edomex.

Nuevas tarifas en Mexibús y Mexicable

Según los avisos colocados en estaciones y terminales, el pasaje ordinario de Mexibús y Mexicable subió a 10 pesos por viaje. Además, se establecieron tarifas diferenciadas para distintos sectores de la población:

Chimalhuacán–Chicoloapan: 9 pesos.

9 pesos. Estudiantes: 7 pesos.

7 pesos. Mujeres Bienestar: 9.50 pesos.

9.50 pesos. Tarjeta Movimex: 15 pesos.

Este ajuste representa un aumento de 1 peso en promedio respecto a las tarifas anteriores, y forma parte del paquete de medidas publicadas en la Gaceta del Gobierno para actualizar el sistema de transporte estatal.

Esta es la imagen que circula en redes sobre el aviso a usuarios.

El motivo del aumento

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, el incremento responde al aumento de los costos operativos derivados de combustible, mantenimiento, refacciones y salarios, así como a la necesidad de modernizar el sistema y garantizar su sostenibilidad. “El ajuste tarifario es necesario para asegurar la calidad y continuidad del servicio, así como la seguridad de los usuarios”, explicó la dependencia.

Actualmente, más de 373 000 personas utilizan diariamente el Mexibús y el Mexicable, por lo que el alza tiene un impacto directo en miles de familias que dependen de este transporte para sus traslados cotidianos.

El Mexicable es otro de los transportes que aumentará su costo.

También suben las combis y autobuses

El incremento no se limita al transporte masivo. El gobierno estatal también autorizó que el transporte colectivo y mixto —como microbuses, combis y autobuses suburbanos— cobre 14 pesos por los primeros cinco kilómetros, con un recargo de 25 centavos por cada kilómetro adicional. Este aumento ha sido uno de los más polémicos en los últimos años, pues representa un encarecimiento generalizado del transporte en el estado.

Municipios donde aplicará el alza

El ajuste a la tarifa de transporte colectivo se aplicará en 27 municipios mexiquenses, entre ellos: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Valle de Bravo, Zacazonapan, Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tenancingo, Texcaltiltlán, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan, Zumpahuacán, Amatepec, Luvianos, Tlatlaya, San Simón de Guerrero, Tejupilco y Temascaltepec.

Estas localidades forman parte de la red estatal que conecta la zona metropolitana del Valle de México con municipios rurales y semiurbanos.

Así quedaron las nuevas tarifas de transporte público.

Críticas y reacciones ciudadanas

El aumento tarifario ha provocado una oleada de críticas en redes sociales, donde usuarios acusan a las autoridades de “cargar el costo del transporte a los ciudadanos sin mejorar el servicio”. Incluso representantes de partidos de oposición han pedido que se realice una consulta ciudadana antes de autorizar más incrementos.

Mientras tanto, el gobierno insiste en que la actualización es necesaria para mantener operando los sistemas de transporte masivo y mejorar la experiencia del usuario. Por ahora, lo cierto es que moverse en el Estado de México será más caro a partir de este mes.