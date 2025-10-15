Justin Bieber toca tambora con banda sinaloense y se vuelve viral / VIDEO

Justin Bieber, el ícono pop canadiense, volvió a mostrar su lado más divertido y cercano a la cultura mexicano. Tras un evento celebrado en Los Ángeles, el cantante no se quedó como espectador: se acercó a la banda sinaloense que tocaba y sin pensarlo, ¡tomó la tambora y empezó a tocar!

El momento fue captado en video y en pocas horas se volvió viral en TikTok, Instagram y X, acumulando millones de reproducciones y comentarios entre sus seguidores.

Justin Bieber en instagram. /@lilbieber

Un inesperado encuentro con la música mexicana

No es la primera vez que Bieber demuestra su gusto por la música de México. Días antes, fue visto cantando con un mariachi "Hermoso Cariño", mostrando que no solo disfruta los ritmos latinos, sino que también se anima a integrarse con ellos.

"¡Justin ya es uno más del barrio!", comentaron fans en redes, mientras otros bromeaban sobre su talento improvisado con la percusión.

Justin Bieber cantando y bailando "Hermoso Cariño" / Captura de pantalla

Reacciones que no paran

Las reacciones no se hicieron esperar: memes, comentarios divertidos y hasta desafíos virales inspirados en Bieber tocando tambora comenzaron a circular. Usuarios destacaron su espontaneidad y cercanía con los músicos.

El video se volvió viral entre sus fans mexicanos. / Captura de pantalla

Justin Bieber es un cantante canadiense reconocido mundialmente por éxitos como "Baby" y "Sorry". A lo largo de su carrera, ha mostrado interés por diversas culturas y estilos musicales, lo que le ha permitido conectar con audiencias de diferentes partes del mundo.