Caso Fede Dorcaz: Revelan que grabó video comprometedor antes de morir

El modelo y actor argentino Fede Dorcaz fue asesinado la noche del 9 de octubre de 2025 en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, según confirmaron autoridades locales.

La noticia ha causado conmoción en redes sociales y medios de espectáculos, pues días antes de su muerte, Dorcaz compartió un video de un presunto asalto en Polanco, lo que ha despertado múltiples teorías sobre una posible relación entre ambos hechos.

Fede Dorcaz tenía 29 años. / IG: @fededorcaz

El video que Fede Dorcaz eliminó antes de su muerte

De acuerdo con información de distintos medios, el modelo publicó en sus redes un clip donde presuntamente se observaba un asalto en la zona de Polanco. Sin embargo, el video fue eliminado minutos después por recomendación de su publicista, Otto Rojas.

Algunas versiones especulan que el material podría haber tenido relación con el crimen, aunque las autoridades no han confirmado esta hipótesis. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni una línea de investigación oficial sobre el motivo del ataque.

El programa Hoy lamentó su fallecimiento. / Programa HOY

¿Qué dijo su novia Mariana Ávila?

La influencer venezolana Mariana Ávila, pidió respeto ante las especulaciones y descartó que el cantante estuviera involucrado en "malos pasos", comentó que pudo tratarse de un asalto que terminó mal.

Fede Dorcaz y Mariana Ávila comenzaron su relación en enero de 2024/IG: @soymarianaavila

¿Quién era Fede Dorcaz?

Fede Dorcaz, cuyo nombre completo era Federico Dorcazberro, era un modelo y cantante argentino de 29 años. Recientemente se había mudado a México para avanzar su carrera artística y estaba próximo a participar en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

El cantante había llegado a México para avanzar su carrera artística. / IG:@fededorcaz