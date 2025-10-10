"Te amaré siempre": el emotivo adiós de Mariana Ávila a Fede Dorcaz tras su trágica muerte

El cantante y modelo Fede Dorcaz fue asesinado en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes preliminares, el artista argentino habría sido víctima de un ataque directo mientras se desplazaba en su vehículo.

El programa HOY lamentó su fallecimiento/Programa HOY

Horas después del hecho, Mariana Ávila, su novia, compartió un mensaje de despedida en la red social X (antes Twitter):

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

La publicación se volvió viral en cuestión de minutos, acumulando miles de reacciones y muestras de apoyo hacia la joven venezolana.

Fede Dorcaz y Mariana Ávila comenzaron su relación en enero de 2024/IG: @soymarianaavila

¿Quién es Mariana Ávila?

Mariana Ávila es una cantante, actriz e influencer nacida en Venezuela, actualmente residente en México. Con una personalidad vibrante y una estética que combina el glamour del pop con un toque irreverente, ha ganado popularidad en Latinoamérica, acumulando más de 40 millones de seguidores en sus distintas plataformas.

Su más reciente álbum, titulado DOLLYPOP, presenta una propuesta musical que fusiona pop latino, sonidos electrónicos y elementos urbanos, consolidándola como una de las artistas emergentes más seguidas del momento.

Además de su carrera musical, Ávila ha participado en campañas publicitarias y proyectos de televisión, destacando por su carisma y autenticidad.

Una historia de amor y trabajo compartido

Fede Dorcaz y Mariana Ávila mantenían una relación pública que se caracterizaba por la complicidad y el apoyo mutuo. Ambos compartían contenido en redes sociales donde mostraban su día a día, colaboraciones musicales y momentos personales.

La pareja estaba próxima a debutar en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, donde serían una de las duplas más esperadas por el público. Su química en cámara y fuera de ella los había convertido en una de las relaciones más queridas del ambiente artístico.

La pareja compartía muchos momentos juntos en redes sociales/@soymarianaavila

Reacciones y duelo en redes

Tras confirmarse la muerte de Dorcaz, personalidades del medio musical y fans expresaron su pesar. En plataformas como X, TikTok e Instagram, miles de mensajes acompañaron a Mariana con palabras de consuelo y solidaridad.

“Fuerza, Mariana. Él siempre estará contigo.”

“No hay palabras, solo cariño y respeto en este momento tan difícil.”

Hasta el momento, Mariana Ávila no ha ofrecido declaraciones públicas, más allá de sus publicaciones en redes.

Desde hace días, los famosos se preparaban para participar en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’/@soymarianaavila

Contexto del caso

Las autoridades capitalinas mantienen abierta la investigación sobre el asesinato de Fede Dorcaz. Aunque aún no se han revelado detalles oficiales sobre los responsables, se sabe que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya inició las diligencias correspondientes.

El cantante argentino, se encontraba radicando temporalmente en México para crecer su carrera y preparar su participación televisiva junto a Ávila.