CFE concluye proceso inédito de contratación de carbón para centrales en Coahuila

La licitación busca transparencia, impulso a productores locales y fortalecimiento económico regional

La CFE asegura el suministro de carbón mineral para las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II en Coahuila | Especial
Laura Reyes Medrano
10 de Octubre de 2025

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la conclusión de un proceso inédito de contratación de carbón mineral térmico destinado a las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II, ubicadas en Coahuila.

El fallo del concurso CFE-0001-CAAAT-0068-2025 se emitió el pasado 8 de octubre, marcando —según la empresa— un avance en su compromiso con la transparencia, la competencia y la legalidad en los procesos de adquisición.

La CFE aseguró que este concurso se realizó mediante convocatoria pública y evaluación electrónica/Pixabay
Transparencia y derrama económica

La CFE aseguró que este concurso se realizó mediante convocatoria pública y evaluación electrónica, garantizando igualdad de condiciones entre los participantes y apertura total al escrutinio público.

Además, productores locales formaron parte del proceso, lo que generará una derrama económica significativa, reactivará la producción y creará nuevos empleos en la Región Carbonífera de Coahuila.

Productores locales formaron parte del proceso, lo que generará una derrama económica significativa/iStock
Los números del carbón

El procedimiento fue solicitado por la Coordinación Regional de Producción Norte y se dividió en dos contratos principales:

  • 500659278, por un monto de $7,065,284,440.00 M.N.

  • 500659243, por un monto de $8,818,067,238.58 M.N.

El criterio de evaluación se basó en el precio, bajo el mecanismo de Porcentaje Base de Descuento.

Resultados de la adjudicación:

  • 27 partidas adjudicadas a distintos proveedores.

  • 7,988,087 toneladas de carbón en total.

  • Monto total adjudicado: $12,239,284,598.23 M.N.

El criterio de evaluación se basó en el precio, bajo el mecanismo de Porcentaje Base de Descuento/Pixabay
Energía y empleo para Coahuila

Con esta licitación, la CFE garantiza el suministro de carbón para las termoeléctricas de Nava y, al mismo tiempo, inyecta oxígeno económico a la región, donde la minería sigue siendo uno de los motores productivos más relevantes.

La minería sigue siendo uno de los motores productivos más relevantes/iStock
El proceso, considerado uno de los más grandes en materia de carbón en los últimos años, marca un precedente de apertura y competencia dentro de la empresa estatal.

