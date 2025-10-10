CFE concluye proceso inédito de contratación de carbón para centrales en Coahuila

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la conclusión de un proceso inédito de contratación de carbón mineral térmico destinado a las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II, ubicadas en Coahuila.
El fallo del concurso CFE-0001-CAAAT-0068-2025 se emitió el pasado 8 de octubre, marcando —según la empresa— un avance en su compromiso con la transparencia, la competencia y la legalidad en los procesos de adquisición.
Transparencia y derrama económica
La CFE aseguró que este concurso se realizó mediante convocatoria pública y evaluación electrónica, garantizando igualdad de condiciones entre los participantes y apertura total al escrutinio público.
Además, productores locales formaron parte del proceso, lo que generará una derrama económica significativa, reactivará la producción y creará nuevos empleos en la Región Carbonífera de Coahuila.
Los números del carbón
El procedimiento fue solicitado por la Coordinación Regional de Producción Norte y se dividió en dos contratos principales:
500659278, por un monto de $7,065,284,440.00 M.N.
500659243, por un monto de $8,818,067,238.58 M.N.
El criterio de evaluación se basó en el precio, bajo el mecanismo de Porcentaje Base de Descuento.
Resultados de la adjudicación:
27 partidas adjudicadas a distintos proveedores.
7,988,087 toneladas de carbón en total.
Monto total adjudicado: $12,239,284,598.23 M.N.
Energía y empleo para Coahuila
Con esta licitación, la CFE garantiza el suministro de carbón para las termoeléctricas de Nava y, al mismo tiempo, inyecta oxígeno económico a la región, donde la minería sigue siendo uno de los motores productivos más relevantes.
El proceso, considerado uno de los más grandes en materia de carbón en los últimos años, marca un precedente de apertura y competencia dentro de la empresa estatal.