VIDEO / Multiverso de La Chilindrina: María Antonieta y Paola protagonizan “La Sustancia”

¡El crossover que nadie vio venir pero que todos amamos! María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca, dos actrices que han interpretado al icónico personaje de La Chilindrina, unieron fuerzas para protagonizar una divertida parodia del nuevo filme de HBO, La Sustancia.

El promocional, difundido por la propia plataforma de streaming, juega con la idea de que ambas son “una misma” persona, lo cual no suena tan descabellado si uno ve el parecido físico entre ambas actrices.

“Ahora todo tiene sentido ¡María Antonieta y Paola son una misma! Pero cuidado con el balance, fíjate, fíjate, fíjate... La Sustancia, ya disponible en HBO Max”, escribió HBO en su publicación, acompañada de un video que ha causado revuelo en redes sociales.

María Antonieta de las Nieves busca la solución a la eterna juventud / Redes Sociales

¿De qué va “La Sustancia”?

Dirigida por Coralie Fargeat y protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid, La Sustancia cuenta la historia de 'Elisabeth Sparkle', una estrella de cine en decadencia que recurre a un suero experimental para crear una versión más joven de sí misma.

¿El problema? La sustancia genera una relación simbiótica entre los dos cuerpos, lo que obliga a 'Elisabeth' a alternar su conciencia entre ambos. Lo que sigue es un viaje lleno de terror, descontrol físico y psicológico.

Paola Montes de Oca hizo el papel de La Chilindrina en la serie de Chespirito / Redes Sociales

¿Por qué aparece La Chilindrina?

El spot funciona como una genial parodia entre ficción y realidad: Paola Montes de Oca, quien actualmente interpreta a María Antonieta de las Nieves en la serie Chespirito: Sin querer queriendo (también disponible en HBO Max), se une a la actriz original del personaje para bromear sobre la dualidad que plantea La Sustancia.

Esta parodia anda superado a la original en el multiverso de Chespirito / Redes Sociales

El resultado: una pieza hilarante que ha sido recibida con ovaciones digitales. El multiverso del Chavo se encuentra con el horror corporal hollywoodense. Y el internet está feliz.