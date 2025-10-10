VIDEO: Captan a ‘Malcolm, el de en Medio’ viajando en transporte público de México

La nostalgia golpeó de frente este fin de semana cuando Frankie Muniz, el querido actor que interpretó a 'Malcolm, el de en Medio' en la icónica serie de los 2000, fue captado viajando como cualquier persona… ¡en transporte público!

Así como lo lees: sin escoltas, sin vuelo privado, ni trato VIP. Muniz fue visto en el autobús interno del Aeropuerto Internacional de Monterrey, el cual conecta las terminales del recinto.

Un usuario de redes sociales fue quien grabó el momento y lo compartió en TikTok, donde los comentarios no se hicieron esperar: “Malcolm el del Metro”, “¡No manches, sí es él!” y “¿Por qué no le piden fotos?”. La imagen del actor rodeado de pasajeros comunes generó una ola de reacciones virales entre la comunidad fanática que, con razón, aún recuerda con cariño cada capítulo de la serie.

Frankie Muniz fue captado a su llegada a México / Redes Sociales

¿Qué hacía Muniz en Monterrey?

La razón principal de su visita fue su participación en la DesertCon 2025, un evento geek celebrado el pasado 4 y 5 de octubre en la Nave Lewis del Parque Fundidora. La convención reunió a miles de fanáticos del cine, cómics, videojuegos, anime y cultura pop.

Además de Muniz, también asistieron figuras como Tom Welling (Smallville), Elijah Wood (El Señor de los Anillos) y grandes nombres del doblaje como Cristina Hernández, Gerardo Reyero y Uraz Huerta.

El actor estuvo en Monterrey participando en una convención de Geek / Redes Sociales

Sorprende vista de Frankie Muniz

El actor participó en paneles, sesiones de firmas, convivencias y hasta compartió anécdotas con sus fans, quienes no perdieron la oportunidad de tomarse fotos y agradecerle por los recuerdos que su personaje dejó.

Sin embargo, el momento que más impacto causó fue su aparición en el autobús del aeropuerto, un detalle que, aunque breve, humanizó aún más al actor y mostró su cercanía con la gente.