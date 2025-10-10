¿Por qué mataron a Fede Dorcaz? Murió antes de debutar en 'Las Estrellas Bailan en Hoy 2025'

El cantante y modelo iba a participar con Mariana Ávila, quien fuera su pareja en la vida real

Televisa se encuentra de luto al perder a uno de sus participantes.
Jorge Reyes Padrón
10 de Octubre de 2025

A solo días de debutar en la nueva temporada del reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", el cantante argentino Fede Dorcaz fue asesinado durante un ataque armado en la Ciudad de México, en un hecho que ha conmocionado tanto al medio artístico como a sus seguidores.

El también modelo, de 29 años, se encontraba manejando su vehículo en la alcaldía Miguel Hidalgo, sobre la lateral del Anillo Periférico a la altura de Electrificación, cuando fue atacado por cuatro sujetos que le dispararon directamente, según reportes de la SSC-CDMX.

"Era un joven con sueños y vida"

Durante el matutino "Hoy", Andrea Legarreta lamentó su pérdida: “Hay que aprovechar el presente. De un momento a otro, puede cambiar la vida de nuestros seres amados (…) Fede Dorcaz era un joven con sueños, con tanto entusiasmo, con vida, con planes, con amor”.

La producción del programa también se pronunció en redes: “Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz”.

Horas antes del ataque, Dorcaz había estado ensayando en Televisa San Ángel junto a la actriz colombiana Mariana Ávila, su pareja en la pista de baile del reality. El argentino se encontraba ilusionado con el reto: “Es una bendición y una oportunidad única. Estamos felices de estar en Las estrellas bailan en Hoy (…) Las cargadas son lo más difícil que tenemos que trabajar”, confesó en una entrevista transmitida póstumamente.

¿Quién era Fede Dorcaz?

Originario de Buenos Aires, Federico Dorcaz era cantante, compositor y modelo. Radicaba en México desde hace algunos años y contaba con miles de seguidores en redes sociales. Su música oscilaba entre el pop y lo urbano. Además, había participado en diversos proyectos televisivos y colaboraciones musicales.

¿Qué se sabe del ataque?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de un asalto o un ataque directo. La Fiscalía capitalina ya abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso con arma de fuego, mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) revisa grabaciones del C5 para identificar a los agresores.

La primera versión que se manejó fue un robo cuando iba en un camioneta rentada, pero al parecer los sicarios no le quitaron nada de sus pertenencias. 

