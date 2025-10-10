VIDEOS: Explosión mortal en fábrica de municiones deja muertos y desaparecidos

Una tragedia sacudió este viernes al pequeño pueblo de Bucksnort, Tennessee, luego de que se registrara una poderosa explosión en una planta de municiones militares operada por Accurate Energetic Systems. Las autoridades confirmaron que varias personas perdieron la vida y al menos 19 se encuentran desaparecidas. El estallido fue de tal magnitud que provocó explosiones secundarias, impidiendo el ingreso inmediato de los cuerpos de rescate.

“En este momento tenemos a varias personas desaparecidas. Estamos tratando de ser considerados con las familias y esa situación. Tenemos algunos que están fallecidos”, declaró el jefe policial del condado Humphreys, Chris Davis, en conferencia de prensa.

La fábrica desapareció tras la explosión en Estados Unidos / Redes Sociales

La explosión afecta a 8 edificios

La fábrica, ubicada a unos 97 kilómetros (60 millas) al suroeste de Nashville, se extiende en ocho edificios sobre una zona de colinas boscosas. Es conocida por fabricar y probar explosivos militares.

Vecinos a kilómetros de distancia reportaron haber sentido el estruendo, mientras que un video del sitio muestra columnas de humo espeso y fuego elevándose desde lo que ahora es un campo de escombros.

Las detonaciones continuas mantuvieron a los equipos de emergencia alejados por varias horas. David Stewart, del cuerpo de rescate del condado Hickman, dijo que no podían acercarse inicialmente al sitio.

Las autoridades siguen buscando cuerpos o heridos / Redes Sociales

No hay reporte oficial

La empresa no ha dado declaraciones oficiales hasta el momento. “Esta es una tragedia para nuestra comunidad”, señaló el alcalde de McEwen, Brad Rachford, en un correo electrónico.

La televisora WTVF-TV transmitió imágenes aéreas del lugar con escombros esparcidos, vehículos dañados y la zona completamente destruida. Hasta el momento se desconoce qué pudo causar la explosión, mientras las autoridades continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

Hasta el momento se desconoce qué pudo ocasionar el accidente / Redes Sociales