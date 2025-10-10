“Flor envenenada”: denuncian nuevo método de agresión contra mujeres

Un nuevo método de agresión pone en alerta a jóvenes; autoridades y ciudadanos llaman a extremar precauciones

Joven colombiana denuncia intento de intoxicación con flor en la calle | Especial
Laura Reyes Medrano
10 de Octubre de 2025

Una joven colombiana que vive en Miami, Florida, encendió las alarmas tras revelar un nuevo método de ataque que estaría dirigido a mujeres jóvenes en espacios públicos.

Según contó, al salir de su auto encontró una flor colocada en la puerta. En ese momento estaba en videollamada con su novio y le preguntó si él se la había dejado. Su pareja reaccionó de inmediato: ¡Tírala ya!”. Apenas la tocó, comenzó a sentirse mareada, se le nubló la vista y notó que un auto negro la seguía. Alcanzó a mandar su ubicación a tiempo y, como dijo después, “gracias a Dios, la historia no terminó diferente”.

La mujer compartió su experiencia en redes sociales/IG: auraserranoo
Aunque logró llegar a salvo y estabilizarse, no se realizó ningún examen toxicológico para identificar la sustancia. Su testimonio se viralizó en redes sociales, alertando a miles de mujeres sobre este nuevo riesgo.

Este incidente resalta la importancia de estar alerta ante situaciones similares/iStock
Así operan los agresores

El “modus operandi” es tan simple como peligroso:

  • Dejan una flor o un pequeño regalo en el auto de la víctima.

  • Cuando la mujer toca o se acerca al objeto, puede sufrir mareos, visión nublada o desorientación.

  • Los agresores aprovechan ese momento de vulnerabilidad para seguirla o atacarla.

Al entrar en contacto con un objeto intoxicado, los síntomas suelen manifestarse de manera inmediata/iStock
Recomendaciones para no caer

  • No aceptes regalos ni objetos de desconocidos en la calle.

  • Si ves algo extraño en tu vehículo, no lo toques y pide ayuda.

  • Reporta cualquier síntoma o situación sospechosa a las autoridades.

  • Comparte alertas y casos similares en redes para prevenir a otras personas.

Toma precauciones y no aceptes regalos u objetos en la calle/iStock
Este caso ha encendido las alertas sobre la necesidad de mayor vigilancia y educación ciudadana, especialmente entre jóvenes que se desplazan solas por zonas concurridas.

 

