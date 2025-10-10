“Flor envenenada”: denuncian nuevo método de agresión contra mujeres

Una joven colombiana que vive en Miami, Florida, encendió las alarmas tras revelar un nuevo método de ataque que estaría dirigido a mujeres jóvenes en espacios públicos.
Según contó, al salir de su auto encontró una flor colocada en la puerta. En ese momento estaba en videollamada con su novio y le preguntó si él se la había dejado. Su pareja reaccionó de inmediato: “¡Tírala ya!”. Apenas la tocó, comenzó a sentirse mareada, se le nubló la vista y notó que un auto negro la seguía. Alcanzó a mandar su ubicación a tiempo y, como dijo después, “gracias a Dios, la historia no terminó diferente”.
Aunque logró llegar a salvo y estabilizarse, no se realizó ningún examen toxicológico para identificar la sustancia. Su testimonio se viralizó en redes sociales, alertando a miles de mujeres sobre este nuevo riesgo.
Así operan los agresores
El “modus operandi” es tan simple como peligroso:
Dejan una flor o un pequeño regalo en el auto de la víctima.
Cuando la mujer toca o se acerca al objeto, puede sufrir mareos, visión nublada o desorientación.
Los agresores aprovechan ese momento de vulnerabilidad para seguirla o atacarla.
Recomendaciones para no caer
No aceptes regalos ni objetos de desconocidos en la calle.
Si ves algo extraño en tu vehículo, no lo toques y pide ayuda.
Reporta cualquier síntoma o situación sospechosa a las autoridades.
Comparte alertas y casos similares en redes para prevenir a otras personas.
Este caso ha encendido las alertas sobre la necesidad de mayor vigilancia y educación ciudadana, especialmente entre jóvenes que se desplazan solas por zonas concurridas.